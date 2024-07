i Autor: Augustyński/CC BY-SA 4.0/wikipedia Ks. Dariusz Raś, archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie podczas poświęcenia popiersia św. Jana Pawła II w Odporyszowie.

Ks. Raś znowu proboszczem

Wielki powrót księdza wyrzuconego przez Jędraszewskiego. Zaskakujące, kto go bronił w liście do Watykanu

Ks. Dariusz Raś wrócił do pełnienia funkcji proboszcza parafii mariackiej w Krakowie. Stało się to możliwe po decyzji Watykanu, który wstrzymał wykonanie dekretu abp. Marka Jędraszewskiego. Wiadomo, kto napisał list do nuncjusza w obronie ks. Rasia. To duchowny, który nie podlega kanonicznej władzy metropolity krakowskiego.