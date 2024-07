Nie żyje ks. Marek Hajdyła. To on wymyślił nietypową podróż papieża Franciszka

Zmarł ks. Marek Hajdyła, proboszcz parafii św. Jadwigi w Krakowie i były szef Radia Plus. Duchowny był również kanonikiem gremialnym kolegiaty św. Floriana w Krakowie. Należał do zespołu organizującego Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. To on wymyślił nietypową podróż papieża Franciszka. O śmierci kapłana poinformował w mediach społecznościowych między innymi ks. Kazimierz Sowa. Ks. Marek Hajdyła miał 60 lat.

- Zmarł Marek Hajdyla, proboszcz parafii św. Jadwigi w Krakowie, pierwszy szef Radia Mariackiego i Radia Plus w Krakowie. Radio nas połączyło, dzięki niemu mogłem przejść z dziennikarstwa teoretycznego w praktykę. Był człowiekiem niezwykłej, wręcz niespożytej energii, fantastycznych pomysłów i zwykłego życiowego optymizmu. Bardzo zaangażowany i oddany każdej sprawie, którą dostał do zrealizowania. Tak było np. podczas Światowych Dni Młodzieży - to właśnie Marek wymyślił, żeby Franciszek pojechał na Błonia ….zwykłym, miejskim tramwajem. Trudno mi uwierzyć, że odszedłeś. I zwyczajnie dziękuję za wszystko - napisał ks. Kazimierz Sowa. Poniżej dalsza część artykułu.

Kiedy pogrzeb ks. Marka Hajdyły?

Archidiecezja krakowska poinformowała, że uroczystości żałobne po śmierci ks. Marka Hajdyły będą trwać dwa dni. W piątek, 19 lipca o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Królowej w Krakowie-Krowodrzy zostanie odprawiona msza święta żałobna. Msza święta pogrzebowa rozpocznie się w Bazylice św. Floriana w Krakowie w sobotę, 20 lipca o godz. 12.00.

