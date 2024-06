To było podpalenie?!

Zmiana proboszcza w parafii Świętej Rodziny w Tarnowie. To nie była decyzja biskupa

Parafia Świętej Rodziny w Tarnowie będzie miała nowego proboszcza. Po 9 latach z tej funkcji odchodzi ks. Marian Oleksy, a zastąpi go ks. Artur Pająk. Nowy proboszcz ostatnio pracował w Grodkowie (woj. opolskie). Z kolei ustępujący proboszcz został przeniesiony do Krakowa.

- Decyzją przełożonych Zgromadzenia Misji, 9-cio letnią kadencję w parafii kończy ks. proboszcz Marian Oleksy CM, rozpocznie pracę duszpasterską w parafii bł. Anieli Salawy w Krakowie. Również kończy pracę duszpasterską w parafii ks. Artur Pająk CM, został skierowany do parafii św. Józefa we Wrocławiu. Odchodzącym kapłanom dziękujemy za ich posługę w parafii polecajmy ich modlitwie, życząc błogosławieństwa Bożego w dalszej posłudze kapłańskiej na nowych placówkach. ks. proboszcz i ks. Artur Mszę św. dziękczynną za czas posługi duszpasterskiej odprawią w przyszłą niedzielę o godz. 12.30. Nowo mianowanym proboszczem został ks. Arkadiusz Markowski CM, który pełnił wcześniej posługę proboszcza w parafii św. Michała Archanioła w Grodkowie - poinformowała parafia Świętej Rodziny w Tarnowie podczas ogłoszeń duszpasterskich.

Parafia Świętej Rodziny jest prowadzona przez zgromadzenie misjonarzy, dlatego kwestie personalne są rozstrzygane przez władze zakonne, a nie biskupa ordynariusza. Poniżej dalsza część artykułu.

Parafia Świętej Rodziny jest jedną z najważniejszych w Tarnowie. Położony w centrum miasta neogotycki kościół bywa nawet mylony z katedrą. Został zbudowany na nieruchomości przekazanej przez rodzinę Sanguszków dla sprowadzonego do Tarnowa przez biskupa Leona Wałęgę Zgromadzenia Misjonarzy św. Wincentego à Paulo. To księżna Konstancja Sanguszkowa miała zaproponować, by kościół nosił tytuł Świętej Rodziny.

Parafia księży misjonarzy była drugą - po katedralnej - parafią w Tarnowie. Kościół pełnił też funkcję świątyni garnizonowej dla stacjonujących w pobliżu żołnierzy z 16. Pułku Piechoty. Obecnie pełni rolę centrum życia religijnego dla mieszkańców blokowisk zbudowanych w dzielnicy Strusina.

