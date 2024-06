Podwójne zabójstwo w Krakowie. Halina błagała swojego syna Piotra o życie. On krzyczał: "Co ja zrobiłem?!"

Koniec roku szkolnego to dzień, w którym żywa jest dyskusja na temat systemu edukacji w Polsce. Jeden z najgorętszych punktów sporu, to sposób oceniania uczniów przez nauczycieli oraz rzeczywista wartość szkolnych ocen. Krytycy obecnego systemu uważają bowiem, że dzieci w szkołach uczestniczą w "wyścigu szczurów", a oceny niewiele mają wspólnego ze stanem wiedzy uczniów. Nieodłącznym elementem tego sporu jest tzw. "czerwony pasek". Praktykę umieszczania go na świadectwach skrytykowała między innymi małopolska kurator oświaty.

W zamian Gabriela Olszowska zaproponowała inny wygląd świadectwa. Na Facebooku kurator umieściła grafikę świadectwa szkolnego w kolorze zielonym, z biało-zielonym paskiem. Na świadectwie znajduje się też poruszający cytat z Janusza Korczaka: "Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało". Oczywiście świadectwo zaproponowane przez małopolską kurator to tylko głos w dyskusji o edukacji, a nie oficjalny wzór dokumentu. Poniżej dalsza część artykułu.

Komentarze internautów

Post małopolskiej kurator oświaty rozgrzał internautów. Pod wpisem rozgorzała dyskusja. Większość komentujących pozytywnie oceniła pomysł Gabrieli Olszowskiej, choć zdarzały się również krytyczne oceny.

- Ja tylko dodam, że w szkole, do której chodzą dzieci mojej koleżanki w Finlandii, wyróżnionych zostało 7 osób na 300 dzieci. W polskiej szkole na klasy jest po 13, 15 „pasków". Czyli w fińskiej szkole wyróżnionych 2proc., u nas 60 proc. Wnioski możne wyciągnąć samemu - Anna.

- Droga Pani Kurator. Jako były nauczyciel ,polonista Bardzo Panią Szanuję i Podziwiam. Jest Pani mądrą, sensowną Kobietą i Myślącym Człowiekiem - Joanna.

- Widać jak bardzo Korczak był ponadczasowy! Jest wszechczasowy po prostu. Idźmy za Korczakiem - Ilona.

- Podoba mi się!! Ale widzę, ze te zmiany wymagają zmian w sposobie nauczania i postrzegania nauki przez nas dorosłych.Odejść od ocenozy i walki o wyniki, postawić na rozumienie, zaciekawienie… - Anna.

- Chciałabym Panią zmultiplikować i wyposażyć w jeden egzemplarz każdą polską szkołę - Olga.

- Czekałam na takie świadectwo całe życie! Już nie dla mnie i już nie dla moich dzieci, ale nareszcie coś się zmienia po tylu pokoleniach - Dorota.

- Hmmm, ten pasek był biało czerwony. Ludzie ginęli na barykadach, Korczak w komorach a my teraz zmieniamy na zieloną ich krew? Trudno mi to ogarnąć. To my jesteśmy Polakami, czy nie? To dla tego kraju już my nic? Nawet absolwenta? Coś traci tu pion, w chaosie pogłębia się balagan (ładnie mówiąc) - Agnieszka.

- Dziękuję za to, że przywraca mi Pani wiarę....w sens edukacji w polskiej szkole - Margareta.

- Bo jak powiedział Korczak: „Nie ma dzieci, są ludzie”. A ten cytat ze powyższego świadectwa wisi u mnie w gabinecie i prowadzi mnie jako dyrektora - Renata.

- Jak zwykle w "punkt". Szkoda, że nie wszyscy nauczyciele dostrzegają w każdym dzieciaku jakiś potencjał. Wiele jeszcze mentalnych zmian przed polską szkół - Grażyna.

- Właśnie magnes z tym cytatem dziś wręczę moim trzecioklasistom, którzy uczyli się trzy lata bez ocen - Sylwia.

- A może też tęczowym? - Wojciech.

- Moim zdaniem Janusz Korczak, miał rację i również mam nadzieje że ludzie to zaczną wdrażać w życie. co do Nauczycieli to mnie bardzo cieszy że, Nauczyciele są teraz bardziej świadomi i pewni swego niż wtedy kiedy ja się uczyłem w Szkole, teraz widzę jak od tamtego czasu nauczyciele wraz z uczniami oczywiście przeszli kilometry w tym co robią w szkołach i to jest fajne i tego bardzo serdecznie gratuluję wszystkim i powodzenia życzę - Waldek.

