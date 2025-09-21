Obcokrajowcy zatrzymani na terenie Zakładu Uzdatniania Wody! Co dokładnie się stało?

Kraków: dwóch obywateli Ukrainy odpowie za naruszenie miru domowego na terenie Zakładu Uzdatniania Wody

Co dokładnie wydarzyło się na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany? Małopolska policja opublikowała na ten temat komunikat na swojej stronie internetowej w ostatnich dniach, chociaż zdarzenie miało miejsce jeszcze 30 sierpnia. Ochrona zakładu złapała wówczas dwóch obywateli Ukrainy, którzy weszli nielegalnie na teren. Interweniowali policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie. Mężczyźni tłumaczyli, że zabłądzili przez złe wskazania nawigacji w telefonie, ale ponieważ weszli na teren obiekty strategicznego, będą mieli kłopoty, zwłaszcza wobec napiętej sytuacji międzynarodowej i obawy przed sabotażami.

Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza zdecydowała o objęciu mężczyzn policyjnym dozorem

Policjanci wylegitymowali obcokrajowców, sprawdzili ich dane w systemie i przeszukali pod kątem posiadania niebezpiecznych przedmiotów lub sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk. Mężczyźni tłumaczyli, że na teren zakładu trafili omyłkowo, kierując się wskazówkami nawigacji w telefonie. Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza, która zdecydowała o objęciu ich policyjnym dozorem. To nie był jednak koniec. Bo 16 września obaj mężczyźni ponownie trafili w ręce policji – tym razem w związku z podejrzeniem posiadania narkotyków. Zarzutów jednak nie postawiono, bo informacje się nie potwierdziły. Dzień później do komisariatu wpłynęło zawiadomienie od przedstawiciela krakowskich wodociągów dotyczące naruszenia miru domowego. Jak podkreślono, działania mężczyzn nie wskazywały, aby mieli oni zamiar zagrozić obiektom i urządzeniom krytycznym. Na wniosek policji Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza zastosowała wobec obywateli Ukrainy policyjny dozór. Odpowiedzą oni za naruszenie miru domowego, za co grozi kara do roku pozbawienia wolności. Dodatkowo sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.