Obława na emerytowanego policjanta. Po kłótni z żoną miał zabić jej ojca: "To nie jest fajny gość"

Krwawy finał rodzinnej awantury. Trwa obława na byłego policjanta

W Mierzawie w województwie świętokrzyskim od piątkowego wieczoru trwają intensywne poszukiwania 49-letniego Dariusza R., emerytowanego funkcjonariusza policji. Mężczyzna jest podejrzewany o śmiertelne postrzelenie swojego 80-letniego teścia oraz ciężkie zranienie 76-letniej teściowej. Do tragedii miało dojść po kłótni z żoną. Po ataku w domu teściów podejrzany uciekł i nadal pozostaje nieuchwytny.

– Rany boskie co się z ludźmi dzieje!? Oni byli raczej skryci. Darek nie utrzymywał z sąsiadami bliższych kontaktów, razem z żoną Joanną wychowywali 14–letniego syna. Trzy lata temu przeszedł na emeryturę. Mieszkali niedaleko rodziców Joanny– mówi sąsiad rodziny.

Mężczyzna jest w szoku po tym co się stało ubiegłego wieczora w spokojne Mierzawie. To mała miejscowość położona niedaleko Jędrzejowa w województwie świętokrzyskim. Dziś jest tu więcej policjantów niż mieszkańców. Wiadomo, że Dariusz R. służył w policji i trzy lata temu odszedł na emeryturę. Nie był wyróżniającym się policjantem ani na plus ani na minus. Jednak koledzy z pracy z którymi rozmawiał Super Express nie mają o nim dobrego zdania.

– To nie jest fajny gość – mówią. Dodają, że ujęcie mężczyzny nie będzie proste.

Obława trwa, ale przełomu wciąż brak. Policja szuka byłego funkcjonariusza

Wysokiego i dobrze zbudowanego Dariusza dziś szukają policjanci z całego województwa. Oprócz działań kryminalnych które prowadzą na miejscu tragedii, pilnują także domu w którym mieszkał.

– Na razie ma przełomu w sprawie. Prowadzimy zakrojone na szeroką skalę poszukiwania – informuje Super Express Kamil Tokarski, rzecznik prasowy świętokrzyskiej policji.

W piątek (19.06. 2026 r.) po południu w domu R. doszło do małżeńskiej kłótni. Po sprzeczce z mężem Joanna R. opuściła mieszkanie a jej mąż poszedł jej szukać do domu teściów. Tam nożem zabił 80–letniego Tadeusza B. a jego żonę Renatę ciężko ranił. Kobieta została przetransportowana helikopterem do krakowskiego szpitala, gdzie przeszła operację ratującą życie. Jest w stanie ciężkim ale stabilnym.

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