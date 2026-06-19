Zamordowana Magdalena spoczęła na cmentarzu. "Ona powinna za mąż wychodzić, a nie być chowana w zimnej ziemi"

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Śmierć Magdaleny wstrząsnęła mieszkańcami
Magdalena dopiero zaczynała dorosłe życie. Po zakończeniu nauki, zaczęła pracę w restauracji.
– Nie wołała pieniędzy od rodziców, poszła do pracy, była skromna i naturalna. Bardzo ją wszyscy lubili - mówią okoliczni mieszkańcy. - Taka normalna dziewczyna– mówią o Magdzie w Mszanie Górnej. Jej rodzina jest szanowana w okolicy.
– Dobrze rodzice ją wychowali – dodają ludzie.
Byli parą. "Kacper nie miał dobrej opinii"
Nagła śmierć Magdy to szok nie tylko dla miejscowych ale także dla wszystkich, którzy o tragedii słyszeli. 19–latkę zamordował jej były chłopak. Kacper W. († 20 l.) mieszkał w sąsiedniej miejscowości. Magdę poznał w szkole. Był rok od niej starszy. Szybko zostali parą i byli nią trzy lata. Aż do maja. Magda zakończyła znajomość.
– Kacper nie miał dobrej opinii w szkole. Mówili o nim, że po nim wszystkiego można się spodziewać – mówi nam osoba z bliskiego otoczenia chłopaka.
Koniec związku zakończył się tragedią
Po zerwaniu postanowił, że była dziewczyna musi do niego wrócić, chodził za nią przepraszał, kupował kwiaty. W końcu, gdy nic tym nie wskórał poprzebijał jej opony w samochodzie.
Magda się go bała, o przebitych oponach zawiadomiła policję.
W poniedziałek zakończyła pracę w restauracji o 21.30. Posprzątała kuchnię i wróciła do domu. Nie wiedziała, że w zaroślach czeka na nią były chłopak.
Dopadł ją gdy wysiadła z samochodu. Zadał nożem 5 ciosów w klatkę piersiową i jeden w szyję. Magda zmarła na miejscu a Kacper uciekł. Powiesił się w pobliskim lesie.
Następnego dnia policja znalazła jego ciało w okolicy Góry Spyrkowa.