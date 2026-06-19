Zamordowana Magdalena spoczęła na cmentarzu. "Ona powinna za mąż wychodzić, a nie być chowana w zimnej ziemi"

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-06-19 22:18

W piątek na cmentarzu parafialnym w Mszanie Dolnej odbył się pogrzeb Magdaleny D., 19–latki która została zamordowana przez swojego byłego chłopaka. Nie było osoby, która nie uroniła łzy podczas ostatniego pożegnania. Nawet grabarze nie mogli powstrzymać łez. "Ona powinna za mąż wychodzić, a nie być chowana w zimnej ziemi" – mówili.

Śmierć Magdaleny wstrząsnęła mieszkańcami

Magdalena dopiero zaczynała dorosłe życie. Po zakończeniu nauki, zaczęła pracę w restauracji.

– Nie wołała pieniędzy od rodziców, poszła do pracy, była skromna i naturalna. Bardzo ją wszyscy lubili - mówią okoliczni mieszkańcy. - Taka normalna dziewczyna– mówią o Magdzie w Mszanie Górnej. Jej rodzina jest szanowana w okolicy.

– Dobrze rodzice ją wychowali – dodają ludzie.

Byli parą. "Kacper nie miał dobrej opinii"

Nagła śmierć Magdy to szok nie tylko dla miejscowych ale także dla wszystkich, którzy o tragedii słyszeli. 19–latkę zamordował jej były chłopak. Kacper W. († 20 l.) mieszkał w sąsiedniej miejscowości. Magdę poznał w szkole. Był rok od niej starszy. Szybko zostali parą i byli nią trzy lata. Aż do maja. Magda zakończyła znajomość.

– Kacper nie miał dobrej opinii w szkole. Mówili o nim, że po nim wszystkiego można się spodziewać – mówi nam osoba z bliskiego otoczenia chłopaka.

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Koniec związku zakończył się tragedią

Po zerwaniu postanowił, że była dziewczyna musi do niego wrócić, chodził za nią przepraszał, kupował kwiaty. W końcu, gdy nic tym nie wskórał poprzebijał jej opony w samochodzie.

Magda się go bała, o przebitych oponach zawiadomiła policję.

W poniedziałek zakończyła pracę w restauracji o 21.30. Posprzątała kuchnię i wróciła do domu. Nie wiedziała, że w zaroślach czeka na nią były chłopak.

Dopadł ją gdy wysiadła z samochodu. Zadał nożem 5 ciosów w klatkę piersiową i jeden w szyję. Magda zmarła na miejscu a Kacper uciekł. Powiesił się w pobliskim lesie.

Następnego dnia policja znalazła jego ciało w okolicy Góry Spyrkowa.

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