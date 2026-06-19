Grób Magdaleny z Mszany Górnej utonął w białych różach. "Śmierć przyszła nagle i w sposób brutalny"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Anita Leszaj
Anita Leszaj
2026-06-19 17:28

W Mszanie Dolnej panowała cisza, jakiej nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy. W piątek, 19 czerwca, rodzina, przyjaciele i setki poruszonych mieszkańców żegnało 19‑letnią Magdalenę D., brutalnie zamordowaną przez swojego byłego chłopaka. Jej grób utonął w białych różach – symbolu niewinności, którą ktoś odebrał w najbardziej okrutny sposób.

Zbrodnia, która wstrząsnęła całą okolicą

Do tragedii doszło w poniedziałkowy wieczór, 15 czerwca, na terenie posesji Magdaleny w Mszanie Górnej. Jak ustalili śledczy, Kacper W. czaił się w ukryciu, czekając na moment, gdy jego była partnerka wróci do domu. Gdy 19‑latka wysiadała z samochodu, napastnik rzucił się na nią z ostrym narzędziem.

Od drzwi dzieliło ją zaledwie kilka kroków. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się jej uratować.

Sprawca uciekł, a policja rozpoczęła szeroko zakrojone poszukiwania. We wtorek nad ranem odnaleziono ciało 19‑latka w miejscowości Niedźwiedź. Śledztwo trwa, a prokuratura bada wszystkie okoliczności tej dramatycznej sprawy.

Białe róże i łzy

Pogrzeb Magdaleny odbył się w piątek, 19 czerwca. Do kościoła i na cmentarz przyszły dziesiątki osób – nie tylko mieszkańcy Mszany Górnej, ale i ludzie z okolicznych miejscowości, poruszeni tragedią młodej dziewczyny.

Jej grób niemal zniknął pod setkami kwiatów, głównie białych róż. W ciszy słychać było jedynie szloch rodziny i przyjaciół.

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„Śmierć przyszła nagle i brutalnie”. Wzruszające kazanie

Podczas mszy żałobnej w kościele pw. Michała Archanioła ksiądz wygłosił poruszające kazanie, w którym nie unikał trudnych słów. W kościele panowała absolutna cisza, gdy mówił:

- Tymczasem przyszło nam stanąć wobec tragedii, która wydaje się niezrozumiała. Śmierć przyszła nagle i w sposób brutalny - mówił z ambony.

Duchowny podkreślał, że Kościół nie ma łatwych odpowiedzi na pytania, które rodzą się w sercach bliskich:

- Rodzą się pytania: dlaczego? Jak to możliwe? Gdzie jest sens tego cierpienia? Kościół nie próbuje tłumaczyć zła ani usprawiedliwiać ludzkiej przemocy.

W kazaniu padły także słowa, które wielu obecnych zapamięta na długo:

- Ludzie mogą odebrać życie doczesne, ale nie są w stanie wyrwać człowieka z ręki Boga. Ostatnie słowo nie należy do przemocy ani do śmierci.

„19 lat to bardzo krótko”. Kapłan mówił o kruchości życia

W dalszej części homilii duchowny przypomniał, że śmierć Magdaleny jest bolesnym świadectwem kruchości ludzkiego życia:

- Wydaje się nam, że śmierć jest sprawą ludzi starszych. Tymczasem Ewangelia pokazuje, że nikt z nas nie zna dnia ani godziny - mówił. - Są ludzie, którzy żyją krótko, a pozostawiają ślad miłości, dobroci i pięknych wspomnień.

Trudne słowa o przebaczeniu

W kazaniu pojawił się także temat, który dla rodziny Magdaleny jest dziś niemal nie do udźwignięcia – przebaczenie. Kapłan przypomniał przykłady osób, które potrafiły wybaczyć największe zło, jak matka bł. ks. Jerzego Popiełuszki czy piosenkarka Eleni.

- Nie dlatego, że zło było małe, ale dlatego, że wierzyli, iż tylko miłość jest silniejsza od nienawiści - mówił. - Chrystus zna łzy, które płyną dzisiaj z waszych oczu.

Najbardziej poruszające były słowa skierowane bezpośrednio do rodziny:

- Waszego bólu nie da się dziś usunąć żadnym słowem. Chrystus zna łzy, które płyną dzisiaj z waszych oczu.

Ksiądz zakończył kazanie przesłaniem nadziei:

- Nie znamy dnia ani godziny. Ale znamy Tego, który jest Panem życia i śmierci. A Jego miłość jest silniejsza niż śmierć.

Ostatnie pożegnanie

Gdy trumna z ciałem Magdaleny znikała w grobie, wiele osób nie kryło łez. 19‑latka została pożegnana w atmosferze ogromnego bólu, ale i solidarności całej społeczności.

Grób Magdaleny z Mszany Górnej pokryty białymi różami i innymi jasnymi kwiatami, z szarfą pogrzebową Choć Cię nie ma z nami i rozmytym zdjęciem zmarłej, symbolizuje tragiczną śmierć 19-latki, o której piszemy na naszym portalu.
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