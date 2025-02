Obrońcy zwierząt chcą wykurzyć dorożkarzy z miasta. Tak się bronią: "Koń jak członek rodziny"

Większość z nas to pasjonaci, a bycie dorożkarzem to rodzinna tradycja. O tym się nie mówi, ale my te konie kochamy i często traktujemy jak członków rodzin. Dorożki są lekkie, mogą zabrać maksymalnie 6 osób. Śmiało mogę powiedzieć, że nasze konie są mniej obciążone niż konie do jazdy wierzchem. Kursów także nie ma tak wiele w ciągu dnia, jak się niektórym wydaje. Często robimy kursy wokół Rynku tylko po to, by koń miał rozgrzewkę, bo koń potrzebuje ruchu. W dodatku podlegamy rygorystycznym przepisom i kontrolom, tu nie ma przestrzeni, by zwierzę mogło być męczone - zapewnia Jarosław Madej, dorożkarz.