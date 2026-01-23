"Ogranicz podróże. Zostań w domu". Taki komunikat otrzymały miliony Polaków

- IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopnia przed gołoledzią, obejmujące 10 województw w centrum i na południu Polski.
- Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) również ostrzega przed marznącymi opadami, apelując o ograniczenie podróży.
- Oprócz zagrożeń drogowych, IMGW wydało także hydrologiczne ostrzeżenia dla rzek Brdy i Wisły.
- Sprawdź, czy Twoje województwo jest objęte alertem i dowiedz się, jak długo potrwa zagrożenie!
IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź w województwach:
- podkarpackim,
- małopolskim,
- śląskim,
- świętokrzyskim,
- opolskim.
Alerty dotyczą też południowych krańców woj. łódzkiego i lubelskiego. Ostrzeżenia obowiązują do niedzieli (25 stycznia) godz. 10.
Ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami zostały wydane dla części województw:
- dolnośląskiego,
- opolskiego,
- łódzkiego,
- wielkopolskiego,
- mazowieckiego,
- lubelskiego.
Obowiązują do soboty (24 stycznia) godz. 16.
IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne I i II stopnia. Alert II stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) dotyczy Brdy od źródła do Sępopólnej w woj. kujawsko-pomorskim. Alert I stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wody) dotyczy Wisły od Torunia do Tczewa w woj. kujawsko-pomorskim do godz. 12 w niedzielę (25 stycznia) oraz Warty dolnej od Noteci do Świerkocina w woj. lubuskim, do godz. 10 w niedzielę.
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
- Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach - czytamy w komunikacie RCB.
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województw:
- śląskiego,
- małopolskiego,
- podkarpackiego,
- świętokrzyskiego,
- lubelskiego,
- łódzkiego,
- opolskiego.