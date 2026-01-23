"Ogranicz podróże. Zostań w domu". Taki komunikat otrzymały miliony Polaków

IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopnia przed gołoledzią, obejmujące 10 województw w centrum i na południu Polski.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) również ostrzega przed marznącymi opadami, apelując o ograniczenie podróży.

Oprócz zagrożeń drogowych, IMGW wydało także hydrologiczne ostrzeżenia dla rzek Brdy i Wisły.

Sprawdź, czy Twoje województwo jest objęte alertem i dowiedz się, jak długo potrwa zagrożenie!

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź w województwach:

podkarpackim,

małopolskim,

śląskim,

świętokrzyskim,

opolskim.

Alerty dotyczą też południowych krańców woj. łódzkiego i lubelskiego. Ostrzeżenia obowiązują do niedzieli (25 stycznia) godz. 10.

Ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami zostały wydane dla części województw:

dolnośląskiego,

opolskiego,

łódzkiego,

wielkopolskiego,

mazowieckiego,

lubelskiego.

Obowiązują do soboty (24 stycznia) godz. 16.

IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne I i II stopnia. Alert II stopnia (wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych) dotyczy Brdy od źródła do Sępopólnej w woj. kujawsko-pomorskim. Alert I stopnia (gwałtowne wzrosty stanów wody) dotyczy Wisły od Torunia do Tczewa w woj. kujawsko-pomorskim do godz. 12 w niedzielę (25 stycznia) oraz Warty dolnej od Noteci do Świerkocina w woj. lubuskim, do godz. 10 w niedzielę.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

- Uwaga! Dziś i w nocy (23/24.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach - czytamy w komunikacie RCB.

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województw:

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego,

łódzkiego,

opolskiego.

