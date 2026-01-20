Takiej zimy nie było w Olsztynie od lat. Średnia temperatura mówi wszystko. Ekspert ujawnił dane

Sroga zima w Olsztynie! Tego nie było od lat!

- Zima jest jak z dawnych lat, rzeczywiście dawno takiej nie było - przyznał w rozmowie z PAP dr hab. Andrzej Skwierawski z Katedry Gospodarki Wodnej i Klimatologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie. - Przyzwyczailiśmy się do lżejszych zim, dlatego doskwiera nam obecna pogoda. Ale bywały chłodniejsze zimy - dodał.

Skwierawski zastrzegł jednak, że trwająca zima wcale nie jest najsurowsza i nawet w XXI wieku bywały chłodniejsze zimy. - Średnia temperatura obecnego stycznia wynosi teraz -7°C. To sporo, bo po roku 2000 zwykle średnie temperatury stycznia wynosiły po -1,8°C, więc rzeczywiście pod tym względem ten zimowy miesiąc się wyróżnia - powiedział PAP naukowiec.

Niespodziewane fakty o zimie w Olsztynie. Czy styczeń 2026 pobije rekordy?

Skwierawski dodał, że 16 lat temu, w styczniu 2010 r. średnia temperatura tego miesiąca była jeszcze niższa i wynosiła -8,9°C. - Sądzę, że ten styczeń do tego poziomu średniej temperatury nie dobije, nawet jeśli nadal będą tak niskie temperatury - przyznał dr hab. Skwierawski. Rekordowo zimny w Olsztynie był styczeń w 1987 r. Wtedy średnia dobowa temperatura wyniosła minus -13,9°C.

Styczeń 2026 zapisze się w historii ze względu na to, że od początku miesiąca leży śnieg, który ani na chwilę nie stopniał. Do końca miesiąca prognozy nie przewidują odwilży w Olsztynie. Teraz grubość pokrywy śnieżnej wynosi 30 cm. To wyjątkowe, dlatego, że od 1952 roku do 2000 roku takie styczniowe miesiące, w których cały miesiąc leżał śnieg zdarzały się średnio co 3 lata. Z danych zgromadzonych w Katedrze Gospodarki Wodnej i Klimatologii olsztyńskiego uniwersytetu wynika, że śnieg przez cały styczeń leżał w 2010 i 2011 roku oraz w latach 2004 i 2006.

Wpływ śniegu na hydrologię regionu: Co dalej z zimą w Olsztynie?

- Mimo że mamy śnieg to opady w styczniu nie były duże, wynoszą do tej pory 16 mm, a średnia stycznia to 45 mm - podkreślił dr hab. Andrzej Skwierawski. Dodał, że jeśli zalegający teraz śnieg będzie się wolno topił znacząco poprawi sytuację hydrologiczną. Jeśli ocieplenie będzie gwałtowne - śnieg spłynie do rzek i jezior.

Sonda Czy masz już dość śniegu i zimy? TAK, NIECH JUŻ SIĘ KOŃCZY I NIECH BĘDZIE CIEPŁO! NIE, WOLĘ ZIMĘ NIŻ UPAŁY!