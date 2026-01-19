Wskazano kraje, w których Polacy uwielbiają spędzać ferie. Wniosek? Uciekamy od siarczystych mrozów

Ferie zimowe 2026. Malta "fenomenem"

Według Katarzyny Hauton z internetowego biura podróży eSky.pl klienci firmy coraz częściej w miejsce gór i jazdy na nartach wybierają ciepłe kraje. - Absolutnym fenomenem tej zimy jest Malta, na którą przypada dziś blisko 22 proc. wszystkich rezerwacji na eSky.pl. To kierunek, który idealnie wpisuje się w nowy styl podróżowania: zwiedzanie bez tłumów, łagodny klimat i bliskość morza. Równie chętnie Polacy wybierają Włochy i Hiszpanię, a także Cypr i Grecję - wskazała Hauton.

Przedstawicielka firmy przekazała, że za czterodniowy pobyt na Sycylii (lot i hotel ze śniadaniem w pakiecie) trzeba zapłacić od 469 zł za osobę, a podobny wyjazd na Maltę kosztuje od 589 zł. W przypadku wyjazdu all inclusive do Maroka, za tygodniowy wypoczynek w Agadirze z przelotem trzeba zapłacić przynajmniej 1379 zł za osobę.

Katarzyna Hauton zwróciła też uwagę, że podróżni coraz rzadziej rezerwują wyjazdy w ostatniej chwili – rezerwacje wyjazdów na ferie dokonywane są średnio 126 dni przed wylotem.

Hiszpania i Włochy wciąż uwielbiane przez polskich turystów

Marta Gałuszka z platformy rezerwacji biletów lotniczych Fru.pl poinformowała w rozmowie z PAP, że na okres od 16 stycznia do 28 lutego najchętniej kupowane są bilety lotnicze do Rzymu, Barcelony, Mediolanu, Alicante, Paryża, Malagi, Malty, Londynu i na Teneryfę.

Gałuszka zwróciła uwagę, że średnia cena biletu lotniczego na podróż w czasie ferii wynosi ok. 615 zł i jest o 11,7 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2025 r. Zaznaczyła, że bilety lotnicze zazwyczaj są tańsze, jeśli rezerwuje się je z wyprzedzeniem. Średni czas między dokonaniem rezerwacji a wylotem na ferie w przypadku fru.pl wynosi 51 dni - dodała.

Co raz więcej chętnych na Zjednoczone Emiraty Arabskie

Marzena Buczkowska-German z serwisu wakacje.pl przekazała PAP, że w przypadku wyjazdów zagranicznych w ramach turystyki zorganizowanej „zdecydowanie większym” zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do ciepłych krajów, przede wszystkim Egiptu. Drugi najpopularniejszy kierunek to Hiszpania (wraz z Wyspami Kanaryjskimi), a trzeci to Malta.

- O ile Egipt to głównie wypoczynek przy basenie, o tyle Hiszpania w odsłonie Wysp Kanaryjskich jest miejscem z letnią aurą, a przy Andaluzji czy wybrzeżu wschodnim raczej miejscem na zwiedzanie i aktywny wypoczynek. Z kolei Malta o tej porze roku zachęca głównie ofertą kulturalną – to miejsce bardzo bogate w historię, ale też pełne wydarzeń takich jak koncerty, festiwale i inne imprezy - wskazała Buczkowska-German.

Zwróciła też uwagę na „bardzo wysoką” dynamikę sprzedaży wyjazdów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także widoczny wzrost popularności wyjazdów do Tajlandii i Maroka. Jak dodała, ceny takich podróży utrzymują się na podobnym poziomie jak rok temu.

Gdzie na narty? Włochy i Austria wiodą prym

Ekspertka przekazała również, że w przypadku zagranicznych kierunków narciarskich Polacy najchętniej wybierają Włochy i Austrię z uwagi na duże ośrodki narciarskie, ale coraz chętniej latają też do Turcji (Kayseri), Hiszpanii (Andaluzja, góry Sierra Nevada), Andory i Bułgarii (Bansko).

W osobnym raporcie wakacje.pl Buczkowska-German wyliczyła, że średnia cena pobytu w Egipcie w czasie ferii dla rodziny 2+1 to 8 950 zł, a dla rodziców z dwójką dzieci 11 210 zł.

Wskazała, że według wyliczeń hiszpańskiej organizacji Turespana liczba miejsc w samolotach z Polski do Hiszpanii zaplanowana na styczeń br. jest o 23,5 proc. wyższa rok do roku. Oznacza to, że Polska jest dla Hiszpanii jednym z najszybciej rozwijających się rynków źródłowych. Dodała, że przewiduje się, że w 2025 r. Maltę odwiedziło ok. 300 tys. Polaków.

- W tym sezonie w kontekście ferii zimowych obserwujemy trend kupowania wyjazdów z dużym wyprzedzeniem. Przy niektórych kierunkach najbardziej atrakcyjne terminy wyprzedały się niemal w całości na kilka tygodni przed rozpoczęciem przerwy szkolnej - zauważyła również Buczkowska-German.

Ferie zimowe 2026. Terminy

Pierwsi w kraju ferie – od 17 stycznia do 1 lutego – rozpoczynają uczniowie z województw:

mazowieckiego,

pomorskiego,

podlaskiego,

świętokrzyskiego,

warmińsko-mazurskiego.

Od 31 stycznia do 15 lutego przerwę w nauce będą mieli uczniowie z województw:

dolnośląskiego,

kujawsko-pomorskiego,

łódzkiego,

zachodniopomorskiego,

małopolskiego,

opolskiego.

Jako ostatni w tym roku – od 14 lutego do 1 marca – wypoczywać będą uczniowie z województw:

podkarpackiego,

lubelskiego,

wielkopolskiego,

lubuskiego,

śląskiego.

