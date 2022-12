Ohydna profanacja w Jerzmanowicach! Odwrócili krzyż i powiesili na nim czaszkę

Profanacja w Jerzmanowicach. Odwrócili krzyż i powiesili na nim czaszkę

Mieszkańcy Jerzmanowic aż łapią się za głowy! Pod koniec listopada doszło tam do profanacji krzyża stanowiącego element drogi krzyżowej. Jak podaje "Dziennik Polski", sprawcy odwrócili krzyż i powiesili na nim czaszkę zwierzęcia. Takie zachowanie może świadczyć o tym, że nie chodziło wyłącznie o zniszczenie miejsca kultu religijnego, ale również o zademonstrowanie satanistycznego symbolu. Dodatkowo przewrócona została figura Matki Bożej. - Trudno o tym opowiadać, trudno patrzeć na taki obraz i określić czyny kogoś, kto odwraca krzyż do góry nogami i wiesza na mim czaszkę kozła - samca sarny. To przeżycie, które wciąż stoi mi przed oczami. Nie tylko krzyż został sprofanowany. Tak samo figura Matki Bożej została ustawiona do góry nogami - powiedział "DP" Kazimierz Szlachta, opiekun drogi krzyżowej w Jerzmanowicach.

Powtórna profanacja. Wiosną zdemolowano całą drogę krzyżową

Sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że zaledwie kilka miesięcy temu w Jerzmanowicach zdemolowano całą drogę krzyżową. W kwietniu sprawcy powyrywali obrazki z wizerunkami świętych i figurki, a także pocięli piłą spalinową jeden z krzyży, stanowiących element jerzmanowickiej kalwarii. Mniejsze krzyże zostały natomiast porąbane siekierą. Wówczas policji nie udało się zatrzymać wandali. - Sprawa tamtej dewastacji została umorzona, nie znaleziono sprawców. Teraz mamy kolejny atak na drogę krzyżową. Tym razem profanacja. Mieszkańcy są oburzeni, przychodzą zgłaszają, oczekują pomocy. Jako samorząd nie możemy spokojnie patrzeć na te akty profanacji, niszczenia dobra wspólnego - stwierdził w rozmowie z "Dziennikiem Polskim" Tomasz Gwizdała, wójt gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Sonda Czy obraza uczuć religijnych powinna być karana? Tak Nie