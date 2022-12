"Oklaski za odblaski" w Gminie Kocmyrzów–Luborzyca

– Często po zmroku, ktoś z domu "na szybko" wybiega", tylko do sklepu, często jest zupełnie niewidoczny dla kierowców, mamy wypadki śmiertelne na terenie naszej gminy. Dlatego jest tak ważne, by co roku powtarzać jak ważne jest noszenie odblasków, wymyślać niekonwencjonalne sposoby dotarcia z tym przekazem, by 'błyszczeć" na ulicy – powiedziała radna Katarzyna Konewecka–Hołój, przewodnicząca Komisji Planowania Inicjatyw Społecznych. Dodała, że z racji tego, że młodzież spędza dużo czasu z telefonem w ręce, poproszono o nagranie krótkich spotów zachęcających do noszenia odblasków i bycia widocznymi na ulicach. Konkurs został rozstrzygnięty, młodzież wykazała się wyjątkową wyobraźnią. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Maciejowicach, a wyróżnienia otrzymali uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach oraz uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach. Nagrody wręczali m.in podkomisarz Janusz Nowobilski z Komendy Wojewódzkiej Policji, komisarz Justyna Banyś z Komendy Powiatowej Policji, Marek Kyzioł Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach. Nagrodzone spoty można obejrzeć TUTAJ.

Gmina Kocmyrzów -Luborzyca: Radna Katarzyna Konewecka Hołój o akcji " Oklaski za odblaski" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.