Osiedle na terenie osuwiskowym? Proboszcz lokalnej parafii otrzymał "darowiznę", by wspomóc projekt

- Tak, pytałem mieszkańców o to, czy popierają ten pomysł. Jest różnie, jedni są zachwyceni, drudzy mniej, ale ogólnie opinia jest pozytywna. Oprócz bloków ma tam powstać też szkoła, przedszkole, żłobek. Moje osobiste zdanie też jest pozytywne. Co do wsparcia od Spółki Zesławice - Kościół żyje z ludzi, którzy wspierają parafię. Otrzymaliśmy darowiznę, ale nie za poparcie pomysłu dotyczącego budowy. To pogłoski, a pogłoski są nie zawsze zgodne z prawdą. Ta Spółka jest fundatorem wielu instytucji. Każdy ma prawo być sponsorem parafii. Nasi parafianie wiedzą, że Spółka coś dla nas ufundowała - powiedział proboszcz kościoła św. Stanisława BM w Krakowie-Kantorowicach.