Ostrzeżenie przed niedźwiedziami w Tatrach! Pracownicy TPN mówią, co robić

Niedźwiedzie grasują na tatrzańskich szlakach. Pracownicy Parku ostrzegają turystów i radzą, jak się zachować w razie spotkania z niedźwiedziem

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a tatrzańskie niedźwiedzie dobrze to wiedzą. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed możliwością spotkania z niedźwiedziem. "Niedźwiedzie wybudzają się już z zimowego snu - obserwujemy pierwsze tropy pojedynczych osobników. Większość pozostaje jeszcze w gawrach" - czytamy na oficjalnym Facebookowym profilu TPN. Pracowniy Parku radzą nam, co zrobić, kiedy spotkamy to piękne, ale niebezpieczne zwierzę na swojej drodze. Jak się zachować w razie spotkania z niedźwiedziem? "Jak zachować się w przypadku spotkania z niedźwiedziem? Nie podchodź, nie próbuj robić zdjęć, nie uciekaj, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofaj się na bezpieczną odległość, postaraj się zachować spokój" - czytamy w podpisie do zdjęcia, na którym widzimy potężny ślad niedźwiedziej łapy odciśnięty na śniegu.

"Nie dokarmiaj dzikich zwierząt, nie zbliżaj się do nich, wędruj tylko po wyznaczonych szlakach i wracaj z gór przed zmrokiem"

"To szczególny czas dla przyrody, Dlatego przypominamy: nie dokarmiaj dzikich zwierząt, nie zbliżaj się do nich, wędruj tylko po wyznaczonych szlakach i wracaj z gór przed zmrokiem" - dodają pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. "Niedźwiedzie się już obudziły. Ich tropy pozostawione na śniegu zostały stwierdzone przez pracowników parku w różnych rejonach Tatr - od Doliny Chochołowskiej po rejon Kop Sołtysich. Po kilkumiesięcznym poście poszukują teraz intensywnie pokarmu. Wprawdzie odsłoniły się spod śniegu rośliny zielne - mówiąc o roślinach zielnych mam na myśli ich części podziemne, gdzie rośliny na zimę gromadziły substancje odżywcze, ale to jest przede wszystkim ten moment, kiedy drapieżniki intensywnie poszukują padliny" – powiedział też Polskiej Agencji Prasowej doktor nauk leśnych Tomasz Skrzydłowski z TPN.

