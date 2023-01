Niedźwiedź przebiegł mu drogę tuż przed autem! Niesamowite nagranie z Bieszczadów

Podleśniczy w Nadleśnictwie Stuposiany Mariusz Nędzyński opublikował nagranie zatytułowane: "Dzisiaj niedźwiedź przed autem przebiegł mi drogę i choć sam nie zdążyłem, to kamerka to nagrała". Na filmiku, który pojawił się w serwisie Youtube widać niedźwiedzia, który przechodzi tuż przed samochodem i nic sobie z tego nie robi! Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy: "Ale duży miś....Tylko dlaczego nie śpi?"; "Piękny niedźwiedź, okazała sztuka"; "Ten niedźwiedź to wyglądało, jakby goryl szedł"; "Zawsze się Panu uda nagrać, jak nie z jednej to z drugiej ;D".

Mariusz Nędzyński jest podleśniczym w Nadleśnictwie Stuposiany. W internecie znany jest głównie ze swoich niesamowitych nagrań, które publikuje na Youtube. Na jego kanale zobaczycie wędrówki po Bieszczadach oraz spotkania ze zwierzętami zamieszkującymi bieszczadzkie lasy. Jeśli marzycie o spotkaniu z przyrodą, ale nie jesteście w stanie rzucić wszystkiego i wyjechać w Bieszczady, warto zrelaksować się, oglądając filmik!

Sonda Czy wiesz, jak należy się zachować w przypadku spotkania niedźwiedzia? tak nie

