Oszuści przejęli kontrolę nad komputerem 13-latka. Wysyłali wiadomości do jego nauczycieli

13-letni mieszkaniec powiatu olkuskiego przekonał się, jak łatwo zostać oszukanym w Internecie. Chłopak myślał, że ściąga na swój komputer program poprawiający wydajność, gdy tymczasem zainstalował aplikację umożliwiającą przejęcie zdalnej kontroli nad maszyną. Na początku nie zauważył żadnych zmian. Komputer działał tak samo, jak przed pobraniem programu. Chwilę później nastolatek otrzymał jednak informację i zdjęcie, na którym był obraz pulpitu jego komputera oraz zdjęcie profilu na portalu szkolnym. Oszuści zażądali też od niego przesłania za pomocą BLIKA 50 złotych. Wówczas małoletni pokrzywdzony zorientował się w sytuacji i próbował wyrzucić z komputera szkodliwe oprogramowanie. Nie mógł tego zrobić, ponieważ funkcja powrotu do ustawień fabrycznych została zablokowana przez wirusa.

Nastolatek postanowił odłączyć sprzęt od Internetu. Sprawa wyszła na jaw, gdy do jego matki zadzwonił dyrektor szkoły. Okazało się bowiem, że oszuści wysyłali z jego konta wiadomości do nauczycieli. Policja nie podaje ich treści, jednak można przypuszczać, że narobiły one 13-latkowi sporo problemów... Mundurowi pracują nad ustaleniem sprawców przejęcia komputera nastolatka i ostrzegają przed klikaniem w podejrzane linki oraz instalowaniem programów niewiadomego pochodzenia.

