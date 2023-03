Straszna choroba pokonała młodego wolontariusza Turbo Pomocy. Planują wzruszające pożegnanie

Roczna dziewczynka w samych skarpetkach błąkała się po ulicy. Gdy dotarli do jej domu, przeżyli szok

Nie żyje wolontariusz Turbo Pomocy. Filip przegrał walkę z rakiem w wieku 23 lat

Filip, wolontariusz Turbo Pomocy zmarł w poniedziałek, 20 marca w wieku zaledwie 23 lat. Pokonała go choroba nowotworowa, z którą zmagał się od trzech lat. W czwartek, 23 marca na Cmentarzu Komunalnym w Andrychowie odbędzie się jego pogrzeb. Bliscy młodego wolontariusza wystosowali do żałobników prośbę. Uczestnicy pogrzebu zamiast kupować kwiaty mogą wesprzeć chorą na SMA dziewczynkę z Małopolski. Po nabożeństwie planowane jest wzruszające pożegnanie w formie Turbo Peletonu. Będzie to forma podziękowania Filipowi za jego charytatywną działalność. Mężczyzna w trakcie wydarzeń organizowanych przez Turbo Pomoc był operatorem drona wykonującego filmy i zdjęcia.

- Filip był z nami od początku, kiedy akcja Turbo Pomoc wystartowała w 2020 na Osiek Molo. Przez kolejne lata pomagał w wielu wydarzeniach, robił świetne ujęcia z drona, zawsze wiedział kiedy jest dany event i sam wychodził z inicjatywą pomocy. To wszystko przez ostatnie 3 lata, jak już zmagał się z tym cholerstwem na literę "R". (...) Dla niego też zrobimy w czwartek Turbo Peleton i ten ostatni przejazd po zakończonym nabożeństwie na cmentarzu - czytamy na profilu FB Turbo Pomocy.

Turbo Pomoc to seria eventów motoryzacyjno-charytatywnych zrzeszająca miłośników pojazdów sportowych i modyfikowanych, którzy łączą swoją pasję z pomaganiem potrzebującym, zwłaszcza chorym dzieciom.

