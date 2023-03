Mieszkańcy Brzeska w pierwszy dzień wiosny (21 marca), około godz. 8.30, zauważyli malutkie dziecko. 1,5 roczna dziewczynka w samych skarpetkach stała przy ruchliwym skrzyżowaniu. Jeden z samochodów zatrzymał się i wysiadła z niego kobieta, która wzięła dziewczynkę na ręce. - Chcąc odnaleźć opiekunów dziecka zaczęli się rozglądać i dostrzegli stojące w drzwiach pobliskiego domu kolejne dziecko, 3-letniego chłopczyka. Okazało się, że w domu oprócz dzieci nie było nikogo - informuje oficer prasowy policji. Mieszkańcy powiatu brzeskiego od razu zaalarmowali o sytuacji policjantów. W międzyczasie do domu powrócił ojciec dzieci, tłumacząc że zostawił je na chwilę same w domu. W trakcie interwencji do domu wróciła także niczego nieświadoma matka. Rodzice dzieci byli trzeźwi.

Policjanci przypominają, że przestępstwo narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia albo uszczerbku na zdrowiu małoletnich nad którymi ciąży obowiązek opieki zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 5 lat.

- Materiały sprawy zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego, który dokładnie sprawdzi sytuację rodzinną dzieci - kontynuuje oficer prasowy. - Na podziękowania zasługują mieszkańcy powiatu brzeskiego, którzy widząc małe dzieci w niebezpiecznej sytuacji natychmiast zareagowali i pomogli maluchom, a być może nawet zapobiegli tragicznemu wypadkowi - dodaje policjant.

