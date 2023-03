Oszustwo na wynajmie mieszkania. Wpłaciłeś kaucję? Już jej nigdy nie zobaczysz

Nożem zastraszył ekspedientkę sklepu. Przed policją uciekł do... schowka na węgiel

Młoda kobieta prawie wjechała peugeotem do... basenu. Kuriozalna przyczyna

Jak wygląda oszustwo "na wynajem"? Policja w Krakowie tłumaczy i ostrzega

Oszustwo "na wynajem" to nowy sposób przestępców z Krakowa na okradanie mieszkańców. Mundurowi przestrzegają przed tym procederem, podając przykład 23-letniej kobiety, która została oszukana na kwotę 1 500 zł. Poszkodowana znalazła na portalu ogłoszenie dotyczące wynajęcia mieszkania na Śródmieściu, więc odezwała się do autora wpisu na komunikatorze internetowym. Po tym jak otrzymała w odpowiedzi zdjęcia dokumentu tożsamości młodej kobiety, była wiarygodności swojego rozmówcy i przelała na jego konto rzeczoną kwotę, która miała być zapłatą za czynsz i kaucją. 23-latka miała już tylko odebrać klucze i zobaczyć mieszkanie, ale do tego nigdy nie doszło, bo rzekomy najemca zerwał z nią kontakt.

- Kobieta została zablokowana na komunikatorze internetowym, a wszelkie próby nawiązania rozmowy telefonicznej kończyły się fiaskiem. Za pomocą mediów społecznościowych 23-latka nawiązała natomiast kontakt z kobietą, której dane widniały na dokumencie tożsamości. Jak się okazuje, został on skradziony, a 23-latka nie była pierwszą osobą, która zwróciła się do właścicielki dowodu jako osoba pokrzywdzona przez oszustów. Kiedy zorientowała się, że padła ofiarą przestępców i straciła pieniądze, zgłosiła się do policjantów z Komisariatu Policji V w Krakowie, którzy zajęli się tą sprawą - informuje Policja Małopolska.

Jak nie dać się oszukać metodą "na wynajem"?

Mundurowi przypominają, jak zachowywać się w podobnych przypadkach:

Poszukując mieszkania na wynajem korzystajmy z pomocy zaufanych pośredników nieruchomości, a jeśli szukamy na własną rękę ze sprawdzonych portali lub grup internetowych.

Zachowajmy ostrożność widząc wyjątkowo intratne ogłoszenia, w których cena za wynajem mieszkania/pokoju jest znacznie zaniżona, w porównaniu do obowiązujących cen rynkowych.

Nie podejmujmy decyzji o wynajmie lokalu tylko na podstawie przesłanych informacji lub zdjęć. Zawsze zobaczmy „na żywo” mieszkanie zanim dopełnimy formalności.

Nie ulegajmy presji czasu! Oszuści bardzo często tworzą presję czasu, wymuszają podejmowanie natychmiastowych decyzji lub ekspresowe wpłaty zaliczek, które mają być rzekomym gwarantem „zabukowania” mieszkania. Przestępcy doskonale wiedzą, że jeśli ich ofiara działa w pośpiechu i stresie łatwiej mogą nią manipulować.

Decyzję o wynajmie mieszkania, a także o warunkach tego wynajmu skonsultujmy z zaufanymi osobami, nie bójmy się zasięgnąć również porady prawnej w tym zakresie.

Pod żadnym pozorem nie wysyłajmy nieznajomym osobom zdjęć/skanów/kser naszych dokumentów tożsamości oraz danych wrażliwych (personalia, wiek, numer PESEL, itp.). Nie wiemy, kto siedzi po drugiej stronie ekranu i do czego wykorzysta informacje o nas.

Nie przelewajmy nieznajomym osobom pieniędzy, nie wykonujmy im wpłat BLIK oraz nie przekazujmy gotówki. Kwestie finansowe związane z wynajmem uregulujmy dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności, za pisemnym pokwitowaniem i najlepiej w obecności świadków.

Jeśli padniemy ofiarą oszustów lub nieuczciwych wynajmujących niezwłocznie zgłośmy sprawę w najbliższej jednostce Policji.

Sonda Oszustwo w internecie. Czy spotkałeś się z próbą wyłudzenia pieniędzy? Tak Nie