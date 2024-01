„Zamiast zmagać się z matematyką, idą do psychologa”. Szokujący wywiad byłej kurator

Otworzyli walizkę z pieniędzmi i zaczęli ładować 100 tys. zł do puszki WOŚP. Mamy nagranie z akcji Buddy!

W kościele w Krakowie zabrzmiał hymn WOŚP. Organista tłumaczy, dlatego to zrobił

Kraków. Radny Wantuch chce wyrzucenia Palikota z MOCAK-u. Jest interpelacja

Krakowski radny Łukasz Wantuch skierował do prezydenta Jacka Majchrowskiego interpelację dotyczącą Janusza Palikota. Samorządowiec chce, by Palikot został usunięty z Rady Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, czyli MOCAK-u. Wantuch określił Palikota mianem "dobra uszkodzonego" oraz "tykającej bomby". Wytknął mu również między innymi zaległości w wypłatach dla pracowników oraz publikację filmu Magdą Gessler.

- Czas rozpocząć działania mające na celu usunięcie Janusza Palikota z Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Im szybciej to zrobimy, tym mniejsze straty poniesie nasze miasto, jak wybuchnie granat w szambie. A tak będzie, to tylko kwestia czasu. Nie chodzi nawet o opinie Palikota na temat bezdomnych narkomanów w USA, filmy z Magdą Gessler, zażywania kokainy czy też innych incydentów. Chodzi o jego zaległości w wypłatach pensji dla zwykłych pracowników jego browarów i gorzelni. Prostych ludzi, którzy zostali przez niego oszukani. Rok temu dwóch radnych złożyło interpelację w tej sprawie, ale nie dało to efektu. Jest jednak inny sposób, mocniejszy, aczkolwiek nie chodzi mi o uchwałę kierunkową czy rezolucję. Jest inne narzędzie. Palikot jest dobrem uszkodzonym, tykającą bombą zegarową, czas podjąć działania, zanim będzie za późno - napisał na FB radny Łukasz Wantuch.

Co robi Palikot w MOCAK-u?

W swojej interpelacji radny Wantuch chce się dowiedzieć od magistratu, czy Janusz Palikot dokonał na rzecz MOCAK-u (albo innych instytucji kulturalnych w Krakowie) "darowizn lub innych znaczących kontrybucji finansowych". W skład rady muzeum Janusz Palikot został powołany 6 grudnia 2022 r. Na stronie internetowej muzeum Palikota przedstawiono jako "biznesmena i byłego parlamentarzystę".

Sonda Pamiętasz czasy, gdy Janusz Palikot był posłem? Tak Nie