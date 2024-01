Wrócił spór o obraz Maryi z Kermitem. Owsiak odpowiedział ks. Żabie

Zakaz zbiórki na rzecz WOŚP przy kościele w Limanowej. Owsiak odpowiedział ks. Żabie

Podczas poniedziałkowej (29 stycznia) konferencji prasowej Jerzy Owsiak nawiązał do decyzji rady parafialnej z Limanowej dotyczącej zakazu zbiórki na WOŚP przy tamtejszym kościele. Z komunikatu parafii wynikało, że powodem takiej decyzji jest umieszczenie na aukcji WOŚP kontrowersyjnego obrazu Maryi z Kermitem. Incydent miał jednak miejsce 3 lata temu, a licytacja ostatecznie została anulowana. Owsiak zwrócił się do ks. Mariusza Żaby, który jest proboszczem parafii pw. św. Stanisława w Limanowej-Sowlinach i który podczas mszy św. wygłosił kazanie odnoszące się do decyzji rady parafialnej.

- Gramy dla wszystkich. Gramy także dla księdza z Limanowej, który nie pozwolił zbierać pieniędzy pod swoim kościołem. A ja zapewniam księdza, że jeżeli się coś stanie z jego płucami, to na pewno znajdzie pomoc w najbliższym szpitalu, na najbliższym oddziale pulmonologii, który ten sprzęt niebawem otrzyma. Nowoczesny bardzo sprzęt. Ten sprzęt, który chcemy kupić, mówiąc najkrócej, ma służyć diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji - mówił Jerzy Owsiak podczas poniedziałkowej (29 stycznia) konferencji prasowej.

Ksiądz z regionu umarł na koronawirusa. Korzystał z respiratora

W trakcie pandemii koronawirus zebrał swoje śmiertelne żniwo również na terenie powiatu limanowskiego. Jedną z ofiar był ks. Antoni Piś, proboszcz parafii w Męcinie. Duchowny zmarł w wieku 63 lat po walce z zakażeniem. W trakcie hospitalizacji korzystał z respiratora. Po jego śmierci parafianie z Męciny uzbierali prawie 130 tys. zł na zakup respiratora z kardiomonitorem dla szpitala w Limanowej.

Sonda Czy wspierasz zbiórki WOŚP? Tak Nie Jeszcze nie wiem