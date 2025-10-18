Park w Krakowie przejdzie spektakularną metamorfozę za miliony! Pokazali, jak będzie wyglądać

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
Marta Kowalska
2025-10-18 20:19

Kraków szykuje prawdziwą perełkę dla mieszkańców! Zabytkowy park przy dworze Czeczów w Bieżanowie przejdzie gruntowną rewitalizację. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił przetarg na to wyjątkowe przedsięwzięcie. Celem jest nie tylko przywrócenie dawnej świetności tego miejsca, ale także stworzenie przestrzeni idealnej do rekreacji i wypoczynku.

Super Express Google News

Co zmieni się w parku Czeczów?

Park przy dworze Czeczów w Bieżanowie już wkrótce odzyska dawny blask. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił przetarg na rewitalizację zabytkowego parku, którego celem jest połączenie funkcjonalności z historycznym charakterem tego wyjątkowego miejsca. Projekt zakłada gruntowną modernizację infrastruktury i poprawę komfortu odwiedzających. W planach są:

  • budowa i przebudowa alejek parkowych,
  • wykonanie nowych schodów terenowych i ogrodzenia,
  • montaż oświetlenia,

instalacja elementów małej architektury: ławek, stołów piknikowych, koszy na śmieci i tablic informacyjnych.W ramach inwestycji powstanie również plac zabaw oraz ścieżka przyrodnicza, które mają przyciągać zarówno rodziny z dziećmi, jak i miłośników spacerów.

Złota polska jesień w Krakowie

Polecany artykuł:

Tatrzański Park Narodowy zapowiada duże zmiany na parkingu przy Palenicy Białcz…

Plac zabaw w naturalnym stylu

Nowy plac zabaw zlokalizowany zostanie u podnóża skarpy, we wschodniej części parku. Dzieci będą mogły korzystać m.in. z:

  • konstrukcji wspinaczkowej z trzema platformami i zjeżdżalnią,
  • huśtawki podwójnej (klasycznej i kubełkowej),
  • karuzeli typu „kołowrotek”,
  • piaskownicy.

Nie zabraknie ławek i stołu piknikowego, a wszystkie elementy utrzymane będą w stonowanej, naturalnej kolorystyce, by zachować zabytkowy klimat miejsca.

Dodatkowo park zyska nową szatę roślinną. Oprócz uporządkowania istniejącej zieleni, pojawią się nowe drzewa, krzewy, byliny i łąki kwietne. Prowadzone będą również bieżące prace pielęgnacyjne i monitoring drzewostanu, by zachować równowagę między naturą a rekreacją.

Koszt i harmonogram inwestycji

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 7,5 mln zł, z czego 4,1 mln zł zostanie przeznaczone na realizację podstawowego zakresu prac: budowę alejek, oświetlenia, ogrodzenia oraz montaż małej architektury.

Przewidziano również możliwość rozszerzenia inwestycji o dodatkowe roboty budowlane, nasadzenia i pielęgnację zieleni. Na wykonanie prac wykonawca będzie miał do 550 dni od podpisania umowy. Oferty w przetargu można składać do 27 października, do godziny 11.00.

Polecany artykuł:

Po bilet na kolanach! Ten dworzec kolejowy zostanie dworcem roku?
Dworzec w Krzeszowicach
6 zdjęć
Sonda
Czy lubisz weekendowe spacery w rodzinnym gronie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRAKÓW
PARK