Park w Krakowie przejdzie spektakularną metamorfozę za miliony! Pokazali, jak będzie wyglądać

Co zmieni się w parku Czeczów?

Park przy dworze Czeczów w Bieżanowie już wkrótce odzyska dawny blask. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił przetarg na rewitalizację zabytkowego parku, którego celem jest połączenie funkcjonalności z historycznym charakterem tego wyjątkowego miejsca. Projekt zakłada gruntowną modernizację infrastruktury i poprawę komfortu odwiedzających. W planach są:

budowa i przebudowa alejek parkowych,

wykonanie nowych schodów terenowych i ogrodzenia,

montaż oświetlenia,

instalacja elementów małej architektury: ławek, stołów piknikowych, koszy na śmieci i tablic informacyjnych.W ramach inwestycji powstanie również plac zabaw oraz ścieżka przyrodnicza, które mają przyciągać zarówno rodziny z dziećmi, jak i miłośników spacerów.

Plac zabaw w naturalnym stylu

Nowy plac zabaw zlokalizowany zostanie u podnóża skarpy, we wschodniej części parku. Dzieci będą mogły korzystać m.in. z:

konstrukcji wspinaczkowej z trzema platformami i zjeżdżalnią,

huśtawki podwójnej (klasycznej i kubełkowej),

karuzeli typu „kołowrotek”,

piaskownicy.

Nie zabraknie ławek i stołu piknikowego, a wszystkie elementy utrzymane będą w stonowanej, naturalnej kolorystyce, by zachować zabytkowy klimat miejsca.

Dodatkowo park zyska nową szatę roślinną. Oprócz uporządkowania istniejącej zieleni, pojawią się nowe drzewa, krzewy, byliny i łąki kwietne. Prowadzone będą również bieżące prace pielęgnacyjne i monitoring drzewostanu, by zachować równowagę między naturą a rekreacją.

Koszt i harmonogram inwestycji

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 7,5 mln zł, z czego 4,1 mln zł zostanie przeznaczone na realizację podstawowego zakresu prac: budowę alejek, oświetlenia, ogrodzenia oraz montaż małej architektury.

Przewidziano również możliwość rozszerzenia inwestycji o dodatkowe roboty budowlane, nasadzenia i pielęgnację zieleni. Na wykonanie prac wykonawca będzie miał do 550 dni od podpisania umowy. Oferty w przetargu można składać do 27 października, do godziny 11.00.