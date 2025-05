Perła Małopolski zachwyca filmowców. To tu kręcono "Janosika"

Spis treści

To tu kręcono "Janosika" i "Ogniem i mieczem". Skarb Małopolski zachwyca filmowców

Filmowcy od lat poszukują miejsc, które swoją scenerią i klimatem idealnie wpasowują się w wizję ich dzieł. Malownicze krajobrazy, historyczne budowle i unikalna atmosfera - to wszystko sprawia, że niektóre lokalizacje stają się prawdziwymi gwiazdami ekranu. Jednym z takich miejsc, które szczególnie upodobali sobie twórcy kina, jest Zamek Pieskowa Skała, czyli prawdziwa perła i skarb Małopolski! To właśnie w tej okolicy kręcono kultowego "Janosika" oraz "Ogniem i Mieczem", a majestatyczne mury obiektu do dziś zachwycają turystów i artystów.

Zamek Pieskowa Skała. Turyści uwielbiają ten obiekt

Zamek Pieskowa Skała wznoszący się na wapiennej skale nad Doliną Prądnika we wsi Sułoszowa w sercu Ojcowskiego Parku Narodowego, to jeden z najpiękniejszych obiektów tego typu w Polsce. Jego historia sięga XIV wieku, a burzliwe dzieje sprawiły, że na przestrzeni wieków zmieniał właścicieli i przechodził liczne przebudowy. Dziś, odrestaurowany i pełen uroku, stanowi prawdziwą wizytówkę Małopolski. Wnętrza zamku są udostępnione do zwiedzania, co pozwala poczuć wyjątkowy klimat tego miejsca. Wśród stałych ekspozycji można wymienić:

Historię Pieskowej Skały - ekspozycja, na której można podziwiać m.in. rzeźbę nagrobną wojewody sandomierskiego Stanisława Szafrańca, dla którego dokonano renesansowej przebudowy zamku.

Kulturę Staropolską - wystawa, na której zwiedzający mogą podziwiać pamiątki historyczne, ukazujące bogactwo kultury sarmackiej. Są to m.in. galeria portretowa rodu Sapiehów, kolekcja srebrnych i złoconych łyżek staropolskich czy sarkofagi pochodzące z XVII wieku.