Piesza Pielgrzymka z Krakowa ruszyła na Jasną Górę. Arcybiskup Jędraszewski z apelem do uczestników. Mamy zdjęcia

Sezon pielgrzymkowy trwa w najlepsze

Początek sierpnia to czas, kiedy pielgrzymi rozpoczynają piesze wędrówki na Jasną Górę. We wtorek rozpoczęły się 313. Warszawska Pielgrzymka Piesza oraz 44. Piesza Pielgrzymka Krakowska. Hasłem przewodnim jest "Uczestniczę we wspólnocie Kościoła". Z Krakowa ruszyło ok. 6,5 pielgrzymów. Plan zakłada, że w Częstochowie pojawią się oni 11 sierpnia, a więc cztery dni przed Wniebowzięciem Najświętszej Maryi Panny. Przed kościołem Mariackim uczestników pielgrzymki żegnał arcybiskup Marek Jędraszewski, który wcześniej odprawił mszę w sanktuarium św. Jana Pawła II. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami ze startu 44. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej.

Arcybiskup Jędraszewski: Niech pielgrzymka będzie czasem odkrywania tego, że jesteście członkami Kościoła

- Ten czas, który otwiera się dzisiaj mszą świętą na wzgórzu wawelskim, czas wypełniony trudem pokonywania trasy, zmęczeniem, modlitwą, ale także radością bycia razem, odkrywania tego, kim jestem w Kościele - ten czas niech będzie czasem odkrywania tego, że jesteście członkami Kościoła jako dzieci Matki Kościoła - powiedział uczestnikom pielgrzymki abp. Jędraszewski.

Podczas kazania, arcybiskup wspominał o Matce Bożej, która nigdy nie zostawiała Polski w potrzebie. Tradycja Krakowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę wywodzi się z Białego Marszu zorganizowanego przez krakowskich studentów 17 maja 1981 r. po zamachu na papieża Jana Pawła II. 6,5 tysięcy uczestników to znakomita liczba. Warto wspomnieć, że Piesza Pielgrzymka Krakowska podzielona jest na osiem wspólnot: Prądnicką, Śródmiejską, Podgórsko–Wielicką, Nowohucką, Myślenice-Gdów-Niepołomice-Mszana Dolna, Skawińsko-Czernichowską, Chrzanów-Libiąż-Spytkowice-Zator-Trzebinia oraz Suską.