Pilna kontrola w schronisku w Nowym Targu. Urząd wojewódzki przedstawił wyniki

Marcin Kierwiński zleca inspekcję w Nowym Targu

Ostatnie dni obfitowały w gorące dyskusje na temat losu zwierząt przebywających w nowotarskiej placówce. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zażądał pilnej interwencji od przedstawiciela rządu w terenie. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przekazał komunikat, z którego wynika, że Krzysztof Jan Klęczar niezwłocznie uruchomił odpowiednie procedury i skierował tam wizytatorów.

Do zbadania sprawy oddelegowano sztab wykwalifikowanych ekspertów. Mury placówki przekroczyli przedstawiciele Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu, wspierani przez mundurowych z miejscowej Komendy Powiatowej Policji oraz kadrę Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Połączone siły tych trzech instytucji miały zapewnić całkowicie obiektywny obraz sytuacji panującej w przytulisku. Audytorzy skupili się na rygorystycznym sprawdzeniu codziennych warunków bytu zwierząt oraz weryfikacji stosowanych tam standardów opieki medycznej.

Wyniki kontroli dobrostanu zwierząt

Dokładna analiza sytuacji na miejscu całkowicie zaprzeczyła krążącym w przestrzeni publicznej plotkom. Eksperci nie dopatrzyli się absolutnie żadnych naruszeń w zakresie opieki nad przebywającymi tam psami i kotami.

- W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi niepokojącej sytuacji zwierząt w schronisku przy ul. Kokoszków w Nowym Targu, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego zlecił ponowną kontrolę placówki. Co ważne, kontrola nie wykazała uchybień związanych z dobrostanem zwierząt. W działaniach wzięli udział powiatowy lekarz weterynarii z Nowego Targu, a także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz pracownicy powiatowych inspektoratów weterynarii. Ponowna kontrola schroniska nie wykazała uchybień związanych z dobrostanem zwierząt. U zwierząt po zabiegach nie stwierdzono nieprawidłowości - poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki.