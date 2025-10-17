Od grudnia 2025 PKP Intercity wprowadza nowy rozkład jazdy na sezon 2025/2026 z licznymi nowościami dla Małopolski.

Mieszkańcy Małopolski zyskają dodatkowe pary pociągów do Poznania (17 par), Katowic (23 pary) i Trójmiasta (do 10 par ekspresowych), a także nowe połączenia do Lipska, Wiednia i Pragi.

Po raz pierwszy w historii uruchomione zostanie połączenie Pendolino (EIP) do Zakopanego, skracając czas podróży z Krakowa do 1 godziny 57 minut.

W związku z modernizacją linii kolejowych, niektóre połączenia z Krakowa mogą kursować zmienionymi trasami lub mieć wydłużony czas przejazdu, szczególnie na trasach do Katowic, Warszawy, Tarnowa, Rzeszowa i Przemyśla.

Największą gwiazdą nowego rozkładu jest bez wątpienia Pendolino do Zakopanego. Skład ED250 po raz pierwszy w historii dotrze do zimowej stolicy Polski, oferując pasażerom nieosiągalny dotąd komfort i czas przejazdu. Podróż z Krakowa Głównego do Zakopanego potrwa zaledwie 1 godzinę i 57 minut. To nie wszystko, bo pociąg zapewni też błyskawiczne połączenie Podhala z resztą kraju – do Warszawy Zachodniej dojedziemy w 4 godziny i 14 minut. W sezonie wakacyjnym relacja zostanie wydłużona aż do Kołobrzegu. Łącznie, jak informuje PKP Intercity, relację Kraków – Zakopane będzie obsługiwać 9 par codziennych i 2 pary sezonowych pociągów.

Zmiany odczują także podróżujący do innych dużych miast. W relacji Kraków – Poznań liczba codziennych połączeń wzrośnie z 15 do 17 par. Znacząco poprawi się także oferta wyjazdów nad morze. Z Krakowa do Trójmiasta będzie kursować aż 8 bezpośrednich pociągów ekspresowych (EIP/EIC) dziennie, czyli o dwa więcej niż obecnie. W wakacje dojadą do tego sezonowe składy EIC Posejdon do Kołobrzegu i EIC Lajkonik na Hel. Przewoźnik wydłuży także relacje popularnych pociągów. IC Gwarek i TLK Spodek, które dotychczas kursowały z Katowic, od grudnia 2025 roku rozpoczną i zakończą bieg na stacji Kraków Główny.

Europa na wyciągnięcie ręki z Krakowa. Gdzie pojedziemy bez przesiadek w nowym rozkładzie jazdy?

Nowy rozkład jazdy to także prawdziwa gratka dla miłośników podróży zagranicznych. Kraków zyska szereg nowych, bezpośrednich połączeń z europejskimi metropoliami. Od grudnia 2025 roku ruszy nowy pociąg IC Prater do Wiednia, a od czerwca 2026 roku IC Olza do Pragi. Co ważne, oba składy pojadą przez Oświęcim, dając nowe możliwości podróży mieszkańcom zachodniej Małopolski.

Pojawią się też zupełnie nowe połączenia z Niemcami. Pociągi IC Chełmoński oraz IC Wyczółkowski będą prowadzić grupy wagonów do i z Lipska (jako IC Via Regia i IC Saxonia), co stanowi nowość w ofercie. Do Berlina dojedziemy natomiast nowym, czwartym już połączeniem – nocnym pociągiem IC Ursa, który wyruszy aż z Przemyśla. Miłośnicy nocnych podróży z pewnością docenią także pociąg IC Carpatia, który zapewni dojazd do Wiednia, Monachium i Budapesztu.

Niestety, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ PKP Polskie Linie Kolejowe będą kontynuować szeroko zakrojone prace modernizacyjne. Jak informuje przewoźnik, utrudnienia dotkną m.in. podróżujących między Krakowem a Katowicami, a także w kierunku Warszawy, Kielc, Łodzi i Rzeszowa. W związku z pracami na niektórych odcinkach pociągi mogą kursować objazdami, mieć wydłużony czas przejazdu, a na odcinku Krosno – Zagórz oraz Tarnów – Krynica-Zdrój (od września 2026 r.) zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa.

