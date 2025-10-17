PKP Intercity szykuje rewolucję! Pendolino do Zakopanego i nowe połączenia. Znamy szczegóły nowego rozkładu jazdy

Adrian Teliszewski
2025-10-17 13:30

PKP Intercity przedstawiło szczegóły nowego rozkładu jazdy na sezon 2025/2026, który wejdzie w życie w połowie grudnia. Największą sensacją jest bez wątpienia uruchomienie pierwszego w historii połączenia EIP obsługiwanego składem Pendolino do Zakopanego. To historyczna chwila, która skróci czas podróży ze stolicy Małopolski pod Tatry do niecałych dwóch godzin! Ale to nie koniec dobrych wiadomości. Przewoźnik zapowiada prawdziwy wysyp nowych połączeń, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

  • Od grudnia 2025 PKP Intercity wprowadza nowy rozkład jazdy na sezon 2025/2026 z licznymi nowościami dla Małopolski.
  • Mieszkańcy Małopolski zyskają dodatkowe pary pociągów do Poznania (17 par), Katowic (23 pary) i Trójmiasta (do 10 par ekspresowych), a także nowe połączenia do Lipska, Wiednia i Pragi.
  • Po raz pierwszy w historii uruchomione zostanie połączenie Pendolino (EIP) do Zakopanego, skracając czas podróży z Krakowa do 1 godziny 57 minut.
  • W związku z modernizacją linii kolejowych, niektóre połączenia z Krakowa mogą kursować zmienionymi trasami lub mieć wydłużony czas przejazdu, szczególnie na trasach do Katowic, Warszawy, Tarnowa, Rzeszowa i Przemyśla.

Nowy rozkład jazdy 2025/26 PKP Intercity. Pierwsze w historii Pendolino do Zakopanego i wysyp nowych połączeń

Największą gwiazdą nowego rozkładu jest bez wątpienia Pendolino do Zakopanego. Skład ED250 po raz pierwszy w historii dotrze do zimowej stolicy Polski, oferując pasażerom nieosiągalny dotąd komfort i czas przejazdu. Podróż z Krakowa Głównego do Zakopanego potrwa zaledwie 1 godzinę i 57 minut. To nie wszystko, bo pociąg zapewni też błyskawiczne połączenie Podhala z resztą kraju – do Warszawy Zachodniej dojedziemy w 4 godziny i 14 minut. W sezonie wakacyjnym relacja zostanie wydłużona aż do Kołobrzegu. Łącznie, jak informuje PKP Intercity, relację Kraków – Zakopane będzie obsługiwać 9 par codziennych i 2 pary sezonowych pociągów.

Zmiany odczują także podróżujący do innych dużych miast. W relacji Kraków – Poznań liczba codziennych połączeń wzrośnie z 15 do 17 par. Znacząco poprawi się także oferta wyjazdów nad morze. Z Krakowa do Trójmiasta będzie kursować aż 8 bezpośrednich pociągów ekspresowych (EIP/EIC) dziennie, czyli o dwa więcej niż obecnie. W wakacje dojadą do tego sezonowe składy EIC Posejdon do Kołobrzegu i EIC Lajkonik na Hel. Przewoźnik wydłuży także relacje popularnych pociągów. IC Gwarek i TLK Spodek, które dotychczas kursowały z Katowic, od grudnia 2025 roku rozpoczną i zakończą bieg na stacji Kraków Główny.

Europa na wyciągnięcie ręki z Krakowa. Gdzie pojedziemy bez przesiadek w nowym rozkładzie jazdy?

Nowy rozkład jazdy to także prawdziwa gratka dla miłośników podróży zagranicznych. Kraków zyska szereg nowych, bezpośrednich połączeń z europejskimi metropoliami. Od grudnia 2025 roku ruszy nowy pociąg IC Prater do Wiednia, a od czerwca 2026 roku IC Olza do Pragi. Co ważne, oba składy pojadą przez Oświęcim, dając nowe możliwości podróży mieszkańcom zachodniej Małopolski.

Pojawią się też zupełnie nowe połączenia z Niemcami. Pociągi IC Chełmoński oraz IC Wyczółkowski będą prowadzić grupy wagonów do i z Lipska (jako IC Via Regia i IC Saxonia), co stanowi nowość w ofercie. Do Berlina dojedziemy natomiast nowym, czwartym już połączeniem – nocnym pociągiem IC Ursa, który wyruszy aż z Przemyśla. Miłośnicy nocnych podróży z pewnością docenią także pociąg IC Carpatia, który zapewni dojazd do Wiednia, Monachium i Budapesztu.

Niestety, pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ PKP Polskie Linie Kolejowe będą kontynuować szeroko zakrojone prace modernizacyjne. Jak informuje przewoźnik, utrudnienia dotkną m.in. podróżujących między Krakowem a Katowicami, a także w kierunku Warszawy, Kielc, Łodzi i Rzeszowa. W związku z pracami na niektórych odcinkach pociągi mogą kursować objazdami, mieć wydłużony czas przejazdu, a na odcinku Krosno – Zagórz oraz Tarnów – Krynica-Zdrój (od września 2026 r.) zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa.

