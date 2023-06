Pływał pod Wawelem. Prawie 2,5-metrowy potwór wyłowiony z Wisły! Jest nagranie

Najtańszy obiad w Zakopanem. W ten paragon aż trudno uwierzyć! "Dobrze się to prezentuje"

Mierzący 230 cm sum został złowiony w Wiśle pod Wawelem w Krakowie. Złapaniem ogromnej ryby pochwalił się w niedzielę, 11 czerwca, wędkarz Paweł Kabat, prowadzący na YouTubie kanał poświęcony swojej pasji. Trwający kilka godzin połów udało się nagrać, a mężczyzna napisał na swoim profilu facebookowym, że " jeszcze nigdy tak długo nie pracował nad złowieniem jednej ryby". - Ryba bardzo silna, hol wyczerpujący i zarazem spektakularny - czytamy we wpisie Kabata. Co ciekawe, mierzący 230 cm sum nie był jedyną dużą rybą, jaka wpadła w ręce wędkarza i jego znajomych w czasie minionych kilku dni. Mężczyznom udało się ponadto złowić sumy o długości 220 i ponownie 230 cm - jak zapewnia Kabat, wszystkie trafiły ponownie do Wisły.

- Nie będę zdradzał całej historii jak złowiłem tą rybę bo już niebawem zobaczycie to sami w filmie który wjedzie na mój kanał - napisał wędkarz, zachęcając do obejrzenia niezwykle udanego połowu pod Wawelem.

