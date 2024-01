Dramatyczna prośba bliskich Daniela Jarosza. Nie mają pieniędzy na sprowadzenie ciała do Polski

Wolbrom. W świąteczną noc podciął kompanowi gardło. Krwawy finał libacji

Libacja alkoholowa zorganizowana z udziałem trzech mężczyzn na terenie gminy Wolbrom zamieniła się w krwawą jatkę. W czasie picia alkoholu doszło do scysji pomiędzy 27-latkiem a 51-letnim Ukraińcem. Stroną agresywną był młodszy z biesiadników. Najpierw kopał on, bił i poniżał swoją ofiarą, a następnie chwycił za nóż i podciął gardło poszkodowanemu. Na szczęście lekarzom udało się uratować życie 51-latka. Mężczyzna trafił do szpitala w Olkuszu. O sprawie została poinformowana policja. Mundurowi zatrzymali nożownika.

Sprawcy grozi dożywocie

Po wytrzeźwieniu 27-latek został przesłuchany przez olkuskich śledczych. Następnego dnia w Prokuraturze Rejonowej w Olkuszu usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Olkuski sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi nawet dożywocie.

