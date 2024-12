Nowy przystanek "Piastów" już otwarty Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podróż do centrum trwa tylko 8 minut! Nowy przystanek PKP już działa

Jego budowa wraz z projektem kosztowała 24 miliony złotych!

– Przystanek kolejowy Kraków - Piastów to bardzo specyficzna konstrukcja, ponieważ leży on na połączeniu dwóch linii kolejowych: nr 95 łączącej Kraków Mydlniki z Podłężem, a także linii kolejowej nr 8 łączącej Kraków Główny z Warszawą Zachodnią, którą pociągi jeżdżą w kierunku Kielc. W związku z tym tak należało zaprojektować przystanek, by można było wsiadać do pociągu ze wszystkich tych torów. W sumie mamy tutaj cztery tory kolejowe. Finalnie mamy obiekt, który składa się z trzech peronów – podkreśla Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK.

Dodaje, że nie ma innego środka transportu, który na tym dystansie mógłby przewieźć podróżnych szybciej.