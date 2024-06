Podwójne zabójstwo w Krakowie. Syn podejrzewany o zamordowanie rodziców

Niezwykły widok na trasie do Morskiego Oka. Internauci w szoku, a turyści z bryczki mogą spalić się ze wstydu

Brama w Gorce przyciąga tłumy. To miejsce jest turystycznym odkryciem. Zobaczcie, dlaczego stało się hitem

Nowe wcielenie laguna ujarzmione przez straż miejską w Krakowie. "Było to stosunkowo proste"

Dwa ciała znalezione na Prądniku Czerwonym w Krakowie. Małżeństwo zostało zamordowane

Rano w czwartek, 20 czerwca na klatce schodowej jednego z budynków znajdujących się na Prądniku Czerwonym w Krakowie zostały znalezione ciała dwojga osób: kobiety i mężczyzny. Nie zmarli oni z przyczyn naturalnych, lecz zostali zamordowani. Byli małżeństwem. W tej sprawie policja zatrzymała 38-letniego mężczyznę. RMF FM podaje, że jest on synem zmarłego małżeństwa. To właśnie on miał stać się katem dla własnych rodziców. Nieznany pozostaje motyw jego działania. Na ten moment mundurowi nie potwierdzają pokrewieństwa między zatrzymanym a ofiarami zbrodni.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy po godz. 7.00. Na krakowskiej Olszy policjanci ujawnili ciała dwojga osób. W tej sprawie zatrzymany został 38-letni mężczyzna. Na ten moment nie mogę potwierdzić, czy jest on spokrewniony z ofiarami. Na miejscu zdarzenia trwają czynności nadzorowane przez prokuraturę - przekazał "Super Expressowi" podkom. Piotr Szpiech, rzecznik policji w Krakowie.

15-latkowie z Krakowa bawili się w gangsterów. Szokujące sceny. "Mali bandyci"

Sonda Czy w Krakowie czujesz się bezpiecznie? tak nie