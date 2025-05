Pogoda na matury 2025. Koszmarne wieści dla maturzystów! Możliwy mróz

Początek matur chłodny i wilgotny – poniedziałek, 5 maja

Pierwszy dzień matur, poniedziałek 5 maja, przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, z lokalnymi przelotnymi opadami deszczu – głównie na wschodzie i południu. W Tatrach możliwe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatury maksymalne wyniosą od 8°C w rejonach podgórskich do 16°C na zachodzie. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie chłodna – od -4°C na Podlasiu, przez około 1–2°C w centrum, do 8°C na południowym wschodzie. Na przeważającym obszarze możliwe przygruntowe przymrozki do -5°C.

Chłodna i zmienna pogoda przez cały tydzień maturalny

Wtorek i środa (6–7 maja) upłyną pod znakiem dużego zachmurzenia, okresowych przejaśnień i lokalnych opadów deszczu, głównie na południu. W nocy temperatury minimalne spadną do 0°C, a lokalnie nawet do -2°C, co oznacza kolejne poranki z przymrozkami. W dzień słupki rtęci pokażą 8–15°C.

Czwartek i piątek (8–9 maja) to kontynuacja chłodnej, przejściowo wilgotnej aury. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południu i w centrum. Temperatury w ciągu dnia nie przekroczą 14°C, a przy gruncie wciąż możliwe przymrozki do -2°C.

Weekend nie przyniesie większego ocieplenia

Sobota i niedziela (10–11 maja) pozostaną pod wpływem chłodnych mas powietrza. Maksymalne temperatury wyniosą od 9°C na południowym wschodzie i nad morzem do 17°C na zachodzie. Nocami nadal chłodno – z przymrozkami przy gruncie niemal w całym kraju, zwłaszcza na północnym wschodzie i w rejonach górskich.

Jak przygotować się na pogodę w czasie matur?

Ubieraj się warstwowo – poranki mogą być bardzo zimne, ale w dzień może być cieplej.

Zabierz parasol lub kurtkę przeciwdeszczową – opady mogą pojawić się nagle

Zaplanuj dojazd z wyprzedzeniem – poranne przymrozki mogą spowodować gołoledź, szczególnie poza miastem.

Nie zapomnij o śniadaniu i wodzie – niska temperatura nie zwalnia z podstawowej troski o koncentrację.

Kluczem jest dobre przygotowanie – nie tylko do egzaminów, ale i na nieprzewidywalną wiosenną aurę.