Pogoda w weekend w Krakowie: 8-10 maja 2026

Nadchodzący weekend w Krakowie przyniesie dynamiczną zmianę warunków pogodowych. Choć noce będą stopniowo coraz chłodniejsze, to w ciągu dnia odczujemy wyraźne ocieplenie, a deszczowa aura z początku weekendu ustąpi miejsca suchej i cieplejszej pogodzie w niedzielę. Wiatr przez cały ten czas pozostanie słaby, nie przekraczając 3 m/s.

Deszczowy początek weekendu

Piątek w Krakowie upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 16 stopni Celsjusza. Nocą temperatura spadnie do około 11 stopni. Należy spodziewać się słabych opadów, a wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, około 2 m/s.

Sobota przyniesie poprawę pogody

W sobotę pogoda zacznie się poprawiać. Choć na niebie nadal dominować będzie duże zachmurzenie, opady deszczu niemal całkowicie zanikną. Temperatura maksymalna utrzyma się na podobnym poziomie co w piątek i osiągnie około 16 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie już jednak chłodniejsza – termometry pokażą około 9 stopni Celsjusza.

Ciepła i sucha niedziela w Krakowie

Niedziela zapowiada się jako najprzyjemniejszy dzień weekendu. To właśnie wtedy do Krakowa dotrze ocieplenie. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do niemal 19 stopni, co uczyni ten dzień najcieplejszym w całym prognozowanym okresie. Mimo że niebo pozostanie pochmurne, nie prognozuje się żadnych opadów deszczu. Noc będzie jednak najzimniejsza – temperatura spadnie do około 7 stopni.

Jaki weekend czeka mieszkańców?

Piątkowe opady mogą zachęcać do spędzania czasu wewnątrz. Z kolei w sobotę, gdy deszcz ustąpi, spacer po mieście będzie już dobrym pomysłem, choć chmury pozostaną na niebie. Niedziela, z temperaturą dochodzącą do 19 stopni, stworzy natomiast bardzo dobre warunki do dłuższego przebywania na świeżym powietrzu, na przykład w parkach czy na terenach rekreacyjnych.

Dane pogodowe: OpenWeather