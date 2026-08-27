Pogoda w Krakowie: 28-30 sierpnia

Koniec sierpnia w Krakowie zapowiada się pod znakiem pogodowej huśtawki. Mieszkańcy i turyści doświadczą zarówno bardzo ciepłego dnia, jak i nagłego spadku temperatury z opadami deszczu. Ostatni dzień weekendu przyniesie jednak poprawę aury i pozwoli na spokojniejszy odpoczynek na zewnątrz.

Gorący i pochmurny piątek

Początek weekendu, piątek 28 sierpnia, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem w prognozie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą pokazać nawet około 33 stopni Celsjusza. Co ciekawe, tak wysokiej temperaturze towarzyszyć będzie duże zachmurzenie, więc słońce nie będzie operować bez przerwy. Noc również zapowiada się ciepło, z temperaturą minimalną na poziomie 15°C. Wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Sobota z deszczem i ochłodzeniem

Zupełnie inaczej zapowiada się sobota, 29 sierpnia, która przyniesie wyraźne załamanie pogody. Ten dzień będzie kluczowy dla weekendowej aury. Temperatura maksymalna spadnie o około dziesięć stopni w porównaniu do piątku i wyniesie zaledwie 23°C. Niebo przez cały dzień pozostanie mocno zachmurzone, a dodatkowo pojawią się przelotne opady deszczu. Noc z soboty na niedzielę będzie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 13 stopni. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 3 m/s.

Niedziela ze spokojniejszą aurą

Niedziela, 30 sierpnia, przyniesie poprawę i ustabilizowanie się pogody. Przede wszystkim zrobi się cieplej niż w sobotę – słupki rtęci wskażą komfortowe 27 stopni Celsjusza. Tego dnia synoptycy nie przewidują już żadnych opadów deszczu. Chociaż niebo pozostanie pochmurne, aura będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, zwłaszcza że wiatr stanie się niemal nieodczuwalny, wiejąc z prędkością zaledwie 1 m/s. To będzie najchłodniejsza noc weekendu, z temperaturą minimalną na poziomie 13°C.

Pogoda a weekendowe plany w Krakowie

Zmienna aura może wpłynąć na plany mieszkańców. Piątkowe popołudnie, z temperaturą przekraczającą 30 stopni, może być dla niektórych zbyt męczące na aktywność na zewnątrz, ale wieczór zapowiada się idealnie na spacery. W sobotę warto mieć przy sobie parasol – chłodniejsza temperatura będzie sprzyjać zwiedzaniu, jednak przelotny deszcz może skłonić do poszukania schronienia w kawiarniach czy muzeach. Niedziela wydaje się najlepszym dniem na dłuższy pobyt na świeżym powietrzu – przyjemna temperatura i brak deszczu stworzą dobre warunki do spacerów po parkach czy nad rzeką.

Dane pogodowe: OpenWeather