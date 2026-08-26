Sąsiedzi byli świadkami makabrycznych scen. 70-latka nie żyje, jej syn trafił do szpitala

Nie znaliśmy tej rodziny, prawdopodobnie wynajmowali garsonierę na drugim piętrze. Widzieliśmy jednak moment jak ratownicy medyczni wynoszą na noszach rannego mężczyznę z ostatniej klatki. Miał wbity nóż w brzuch. To był straszny widok – powiedzieli w rozmowie z "Super Expressem" mieszkańcy osiedla.

Faktycznie, w poniedziałkowe popołudnie około godziny 18.00 policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu kryminalnym na osiedlu przy ulicy Fatimskiej.

Ze wstępnych informacji wynika, że na miejscu zastali ciężko rannego mężczyznę oraz ciało 70–letniej seniorki. Na razie śledczy nie informują o przebiegu zdarzenia, jednak nieoficjalnie mówi się, że w mieszkaniu doszło do rodzinnej tragedii.

41–letni syn miał zamordować swoją matkę, a potem usiłował popełnić samobójstwo. Na razie jednak nie udało się go przesłuchać, bo lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej po zabiegu ratującym życie.

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Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.