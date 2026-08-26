Sąsiedzi byli świadkami makabrycznych scen. 70-latka nie żyje, jej syn trafił do szpitala

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-08-26 5:25

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w poniedziałkowe popołudnie (24 sierpnia) w czteropiętrowym bloku przy ul. Fatimskiej w Nowej Hucie. W jednym z mieszkań śledczy ujawnili zwłoki 70-letniej kobiety oraz ciężko rannego mężczyznę. Okazało się, że to 41–letni syn zmarłej. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku zabójstwa. "Super Express" rozmawiał z mieszkańcami osiedla. Widzieli straszne sceny.

Nie znaliśmy tej rodziny, prawdopodobnie wynajmowali garsonierę na drugim piętrze. Widzieliśmy jednak moment jak ratownicy medyczni wynoszą na noszach rannego mężczyznę z ostatniej klatki. Miał wbity nóż w brzuch. To był straszny widok – powiedzieli w rozmowie z "Super Expressem" mieszkańcy osiedla. 

Faktycznie, w poniedziałkowe popołudnie około godziny 18.00 policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu kryminalnym na osiedlu przy ulicy Fatimskiej.

Ze wstępnych informacji wynika, że na miejscu zastali ciężko rannego mężczyznę oraz ciało 70–letniej seniorki. Na razie śledczy nie informują o przebiegu zdarzenia, jednak nieoficjalnie mówi się, że w mieszkaniu doszło do rodzinnej tragedii.

41–letni syn miał zamordować swoją matkę, a potem usiłował popełnić samobójstwo. Na razie jednak nie udało się go przesłuchać, bo lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej po zabiegu ratującym życie.

Sąsiedzi byli świadkami makabrycznych scen. 70-latka nie żyje, jej syn trafił do szpitala
Galeria zdjęć 6

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Zabójstwo w Nowej Hucie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki