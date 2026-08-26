Oliwier stracił rodziców, zanim zdążył ich poznać. Ruszyła zbiórka dla osieroconego maluszka

Tragiczny wypadek w Krakowie. Rodzice Oliwiera zginęli

Do tragedii doszło w sobotę, 22 sierpnia, przed godz. 18 w rejonie skrzyżowania ul. Solnej i Nadwiślańskiej na krakowskim Podgórzu. Kierujący Volkswagenem Golfem Hubert B. miał wpaść w poślizg, wypaść z jezdni i uderzyć w idącą chodnikiem parę 32-latków.

Mateusz i Klaudia zginęli, a ich ośmiomiesięczny synek Oliwier został ciężko ranny i trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu.

Jak informowali śledczy, kierowca samochodu miał poruszać się w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h, nawet z prędkością 70 km/h. Jedną z badanych hipotez jest także możliwość, że kierujący stracił panowanie nad autem podczas próby wykonania manewru driftu.

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Hubert B. usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i trafił do tymczasowego aresztu. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

Dobre wiadomości ze szpitala. Stan Oliwiera się poprawia

Początkowo życie chłopca było zagrożone. Oliwier przebywał na oddziale intensywnej terapii, gdzie lekarze walczyli o jego zdrowie.

Teraz jego stan jest znacznie lepszy. Jak przekazała w rozmowie z "Super Expressem" Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu, chłopiec nie przebywa już na intensywnej terapii.

Jego stan można określić jako stabilny, poprawiający się – przekazała rzeczniczka.

Oliwier został przeniesiony na inny oddział szpitala. Ma rękę i nogę w gipsie, ale jego stan jest stabilny, a jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Przy łóżku dziecka czuwa rodzina.

To ważna wiadomość dla najbliższych chłopca, którzy po śmierci Mateusza i Klaudii muszą zmierzyć się z niewyobrażalną stratą.

Ruszyła zbiórka dla Oliwiera

W internecie uruchomiono zbiórkę pieniędzy na rzecz chłopca. Jej organizatorzy podkreślają, że ma ona przede wszystkim zapewnić Oliwierowi bezpieczeństwo finansowe w kolejnych latach.

To będzie jedna z najtrudniejszych zbiórek, jakie wspólnie przeprowadzimy – czytamy w opisie zbiórki.

Jej celem jest zgromadzenie środków, które w przyszłości będzie można przeznaczyć m.in. na edukację oraz zapewnienie chłopcu spokojnego startu w dorosłe życie. Pieniądze mają również odciążyć jego bliskich, którzy teraz będą odpowiedzialni za wychowanie dziecka.

Oliwier nigdy nie pozna swoich rodziców tak, jak mogłoby to wyglądać w normalnym życiu. Nie usłyszy ich głosów, nie zapamięta ich dotyku ani wspólnych chwil. O mamie i tacie będzie mógł dowiadywać się z opowieści bliskich, zdjęć i nagrań.

Nie jesteśmy w stanie oddać Oliwierowi mamy i taty. Możemy jednak zrobić wszystko, aby nie zabrakło mu środków na edukację i spokojny start w dorosłe życie – napisano w opisie zbiórki.

Rodzina i organizatorzy proszą o pomoc. Każda wpłata, nawet najmniejsza, oraz każde udostępnienie zbiórki może pomóc zabezpieczyć przyszłość chłopca, który w ciągu zaledwie kilku dni stracił oboje rodziców.

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