Nowe informacje po śmierci „Yankesa”! Jest decyzja sądu w sprawie 16-latka podejrzewanego o udział w pobiciu

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-08-26 18:50

16-latek podejrzewany o udział w pobiciu „Yankesa”, kibica Hutnika Kraków, który zmarł w nocy z 20 na 21 sierpnia, wróci do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Sąd rodzinny zdecydował o cofnięciu udzielonego mu wcześniej urlopu i nakazał nastolatkowi powrót do placówki. Szczegóły poniżej.

Pogrzeb Yankesa na cmentarzu w oparach rac. Na miniaturze jego zdjęcie i wieńce. O śledztwie czytaj w SE.
Autor: AP (3)/ Archiwum prywatne

16-latek podejrzewany o udział w pobiciu „Yankesa”. Trafił przed sąd rodzinny

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wyjaśniają okoliczności śmiertelnego pobicia 36-letniego kibica Hutnika Kraków, znanego pod pseudonimem „Yankes”. W środę funkcjonariusze doprowadzili do sądu rodzinnego 16-latka, który jest podejrzewany o udział w ataku na mężczyznę.

Jak przekazał sędzia Zbigniew Zgud, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie, w środę, 26 sierpnia rano sąd rodzinny zdecydował o wszczęciu wobec nastolatka postępowania na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Po posiedzeniu sąd nie zastosował wobec niego środków tymczasowych i zdecydował, że 16-latek może opuścić izbę dziecka.

Okazało się jednak, że nastolatek już wcześniej przebywał w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w związku z inną sprawą. W czasie, gdy doszło do pobicia, korzystał z udzielonego mu urlopu. Sąd rodzinny nadzorujący zastosowany wobec niego środek wychowawczy zdecydował o cofnięciu urlopu i nakazał chłopakowi powrót do ośrodka.

Sędzia Zbigniew Zgud wyjaśnił, że pobyt w młodzieżowym ośrodku wychowawczym ma charakter izolacyjny. Nieletni przebywa w placówce przez całą dobę i nie może opuszczać jej na własną rękę. Może natomiast otrzymać zgodę na czasowy urlop, z którego 16-latek korzystał przed decyzją sądu.

Policja ustala, kto brał udział w pobiciu. Kolejne zatrzymania

W przypadku nieletnich postępowanie wygląda inaczej niż wobec osób dorosłych. Jak zaznaczył sędzia Zgud, 16-latkowi nie przedstawia się formalnych zarzutów. Sąd rodzinny ma ustalić, czy nastolatek dopuścił się czynu karalnego, a jeśli tak – zdecydować, jakie środki powinny zostać wobec niego zastosowane.

Śledczy nadal wyjaśniają dokładny przebieg ataku na 36-letniego „Yankesa” oraz ustalają, kto brał w nim udział. Policjanci zatrzymali w tej sprawie dwóch mężczyzn, a ich ewentualny udział w pobiciu jest obecnie weryfikowany.

Wcześniej w ręce funkcjonariuszy trafiło dziewięć osób związanych ze środowiskiem kibicowskim. Wszystkie zostały jednak zwolnione, ponieważ śledczy nie zgromadzili dowodów pozwalających powiązać je z pobiciem 36-letniego kibica Hutnika Kraków.

Przeczytaj także:

Tłumy ludzi pożegnały zamordowanego kibica w Krakowie
Galeria zdjęć 17
jak o siebie dba Krzysztof Zalewski
Pokój Zbrodni
Zatrzymali go, gdy z chłopca stał się mężczyzną. Zbrodnia sprzed 30 lat | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki