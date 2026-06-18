Pogoda dla Krakowa na 19-21 czerwca

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się bardzo zmiennej aury w trakcie nadchodzącego weekendu, który potrwa od 19 do 21 czerwca. Prognozy wskazują, że pogoda pokaże dwa różne oblicza – od słonecznej i bezdeszczowej soboty po pochmurną i deszczową niedzielę. Najcieplej będzie na samym początku weekendu, kiedy termometry wskażą niemal 30 stopni Celsjusza.

Ciepły piątek z niewielkim deszczem

Weekend rozpocznie się letnią temperaturą. W piątek, 19 czerwca, słupki rtęci w Krakowie sięgną prawie 30°C, co czyni ten dzień najcieplejszym w całej prognozie. Ciepło utrzyma się również po zmroku, a temperatura minimalna nie powinna spaść poniżej 18 stopni. Pogoda nie będzie jednak w pełni stabilna – w ciągu dnia możliwe są słabe opady deszczu. Aura nie powinna być jednak uciążliwa, ponieważ wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Sobota – idealny dzień na świeżym powietrzu

Zupełnie inaczej zapowiada się sobota, 20 czerwca, która przyniesie wyraźną poprawę aury i będzie pogodowym faworytem tego weekendu. Przede wszystkim na niebie nad Krakowem zagości słońce, a synoptycy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Będzie to jednak dzień nieco chłodniejszy od piątku i niedzieli. Temperatura maksymalna wyniesie około 28°C, a w nocy spadnie do około 16 stopni. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny niż w pozostałe dni, a jego prędkość wzrośnie do około 3 m/s.

Pogodowy zwrot akcji w niedzielę

Ostatni dzień weekendu, 21 czerwca, przyniesie nagły i wyraźny zwrot w pogodzie. Chociaż temperatura znów wzrośnie i w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 29°C, to słoneczna aura z soboty stanie się już tylko wspomnieniem. Niebo nad Krakowem niemal całkowicie zasnuje się gęstymi chmurami, z których spadnie obfity deszcz. Suma opadów może być znaczna, co z pewnością utrudni realizację planów na zewnątrz. Wiatr ponownie osłabnie i będzie wiał z siłą podobną do tej z piątku, czyli około 2 m/s.

Weekend w Krakowie – jak wykorzystać taką pogodę?

Przy tak zmiennej prognozie warto dobrze zaplanować weekendowe aktywności, aby w pełni wykorzystać sprzyjające momenty. Bez wątpienia to sobota, z bezchmurnym niebem i brakiem opadów, będzie idealnym momentem na spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Długi spacer po mieście, wycieczka rowerowa czy relaks w jednym z miejskich parków będą doskonałym pomysłem. Z kolei deszczowa niedziela zapowiada się jako dzień, który lepiej spędzić pod dachem. To dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w kinach, galeriach czy muzeach albo po prostu odpocząć w domowym zaciszu.

Dane pogodowe: OpenWeather