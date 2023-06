Fala upałów nadciąga do Krakowa. To kwestia godzin! IMGW ostrzega przed wysokimi temperaturami

Gwałtowna zmiana pogody w Krakowie. Na horyzoncie koniec upałów

Tropikalne upały w Krakowie nie potrwają zbyt długo. Zgodnie z najnowszymi prognozami pogody, na horyzoncie widać już gwałtowne ochłodzenie i spadek temperatur poniżej 20 stopni Celsjusza. Ze wskazaniami termometrów wynoszącymi ponad 30 stopni Celsjusza będziemy mieć do czynienia jeszcze tylko w środę i czwartek (21-22 czerwca). W piątek słupek rtęci ma oscylować wokół 25 kreski, a sobota będzie dniem prawdziwego wytchnienia od upałów. Tego dnia maksymalna temperatura zatrzyma się na 19 st. Celsjusza. Pierwszy tydzień wakacji 2023 w Krakowie będzie ciepły, ale nie gorący. Temperatury nie osiągną 30 st. Celsjusza, a dodatkowo czynnikiem ochładzającym powietrze mają być opady deszczu.

Uwaga na burze i gradobicia. Jest alert RCB

Zanim dojdzie do ochłodzenia, w Krakowie spodziewane są burze, a synoptycy nie wykluczają również wystąpienia intensywnych opadów deszczu oraz gradobicia. Niebezpieczne zjawiska mogą dawać się we znaki jeszcze przed południem, dlatego w środę, 21 czerwca w godz. 11.00-23.00 będzie obowiązywał alert RCB. Według prognoz w naszym regionie mogą się pojawić burze z silnymi i bardzo silnymi opadami deszczu od 25 do 40 mm, a lokalnie do 50 mm. Przewidywane są także porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie nawet do 90 km/h. Miejscami spadnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk oszacowano na 80 proc.

