Krzysztof Lach poszukiwany za znęcanie i gwałt

Jak informuje limanowska policja, Krzysztof Lach jest poszukiwany m.in. na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu celem tymczasowego aresztowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 207 oraz art. 197 Kodeksu karnego (znęcanie oraz zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej).

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach 40-latka

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu lub ukrywania się Krzysztofa Lacha, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Limanowej pod numerem telefonu 47 83 45 400 lub z najbliższą jednostką Policji, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Ukrywanie poszukiwanego jest przestępstwem

Policja przypomina, że każdy, kto pomaga osobie poszukiwanej w ukrywaniu się przed organami ścigania, naraża się na odpowiedzialność karną. Równocześnie policja zapewnia utrzymanie tajemnicy co do osoby informującej.

Policja apeluje o czujność i współpracę w celu zatrzymania Krzysztofa Lacha.

