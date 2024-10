– Przeanalizowano powtórnie zgromadzony materiał dowodowy, m.in. zabezpieczone ślady, co przy użyciu obecnych technik pozwoliło na wskazanie nowych kierunków śledztwa. Ustalenia te i analizy doprowadziły do wytypowania jako sprawcy napadu 52-letniego obecnie mieszkańca Krakowa. Mężczyzna był już uprzednio wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu. 28 października 2024 r. został zatrzymany i przewieziony do siedziby KWP w Krakowie, a następnie został przewieziony do Prokuratury Regionalnej w Krakowie, gdzie usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia (art.280 par.2 kk) – informuje policja.