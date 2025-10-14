"Polska Toskania" zachwyca cały świat. Włoski klimat znajdziesz w sercu Małopolski

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-14 18:10

Są w Polsce miejsca, które, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zwyczajne, to w rzeczywistości skrywają coś niesamowitego. Idealnym tego przykładem jest małopolska wieś, która podbiła cały świat. Wszystko za sprawą zdjęcia z lotu ptaka, które obrazuje jej wyjątkowość. Okazuje się bowiem, że w miejscowości znajduje się tylko jedna ulica wzdłuż której toczy się całe życie.

  • Oto miejscowość, która słynie z wyjątkowego układu przestrzennego.
  • Wszystkie domy stoją wzdłuż jednej, 9-kilometrowej drogi.
  • O wsi zrobiło się głośno nie tylko w Polsce – jej zdjęcia obiegły media na całym świecie, a zagraniczne portale zaczęły nazywać ją "małą Toskanią".

Polską "małą Toskanią" zachwycił się cały świat

Miano "małej Toskanii" lub "polskiej Toskanii" należy do wsi Sułoszowa w woj. małopolskim, która znajduje się zaledwie 30 km od Krakowa. Według danych z 2024 roku, liczba mieszkańców Sułoszowej wynosi 5 651 osób. Co jednak tak niebywałego skrywa owa miejscowość? To, co czyni Sułoszową naprawdę wyjątkową, to jej układ przestrzenny: wszystkie domy wsi znajdują się wzdłuż jednej, długiej drogi, więc to typowa ulicówka - ma ok. 9 km długości. Co ciekawe, układ ten nie jest dziś przypadkiem, bowiem w przeszłości taka forma zabudowy pozwalała na optymalny podział pól, lepszy dostęp do dróg i praktyczne wykorzystanie terenu (dom, a za nim pas pola).

O małopolskiej wsi usłyszał cały świat

O wsi Sułoszowa zrobiło się głośno, gdy w sieci zaczęły pojawiać się kolejne to zdjęcia miejscowości z lotu ptaka. Takie fotografie obrazują bowiem piękno i nietypowość wsi, czym zachwycali się internauci z całego globu. Zielono-złote pasy pól, gdzieniegdzie domki z kolorowymi dachami, a wszystko to wzdłuż jednej prostej linii – taki obraz zaintrygował ludzi nie tylko w Polsce, ale także za granicą i sprawił, że Sułoszowa zyskała miano "małej Toskanii".

Sułoszowa - co ciekawego robić na miejscu?

Sułoszowa to nie tylko układ budynków i pól – to także świetna baza do odkrywania okolicznych atrakcji:

  • Południowa część wsi (Pieskowa Skała) wchodzi w skład Ojcowskiego Parku Narodowego.
  • W okolicy znajduje się Maczuga Herkulesa - niezbyt wysoka, ale bardzo charakterystyczna formacja skalna, symbol krajobrazu jurajskiego.
  • Przez Sułoszową przebiega Szlak Orlich Gniazd – ciąg warowni i zamków rozciągający się w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Jeśli szukasz więc miejsca, które łączy prostotę, piękno krajobrazu i nutę niespodzianki - Sułoszowa może cię oczarować.

