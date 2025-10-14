Oto miejscowość, która słynie z wyjątkowego układu przestrzennego.

Wszystkie domy stoją wzdłuż jednej, 9-kilometrowej drogi.

O wsi zrobiło się głośno nie tylko w Polsce – jej zdjęcia obiegły media na całym świecie, a zagraniczne portale zaczęły nazywać ją "małą Toskanią".

Polską "małą Toskanią" zachwycił się cały świat

Miano "małej Toskanii" lub "polskiej Toskanii" należy do wsi Sułoszowa w woj. małopolskim, która znajduje się zaledwie 30 km od Krakowa. Według danych z 2024 roku, liczba mieszkańców Sułoszowej wynosi 5 651 osób. Co jednak tak niebywałego skrywa owa miejscowość? To, co czyni Sułoszową naprawdę wyjątkową, to jej układ przestrzenny: wszystkie domy wsi znajdują się wzdłuż jednej, długiej drogi, więc to typowa ulicówka - ma ok. 9 km długości. Co ciekawe, układ ten nie jest dziś przypadkiem, bowiem w przeszłości taka forma zabudowy pozwalała na optymalny podział pól, lepszy dostęp do dróg i praktyczne wykorzystanie terenu (dom, a za nim pas pola).

"Mała Toskania" w Polsce na zdjęciach

O małopolskiej wsi usłyszał cały świat

O wsi Sułoszowa zrobiło się głośno, gdy w sieci zaczęły pojawiać się kolejne to zdjęcia miejscowości z lotu ptaka. Takie fotografie obrazują bowiem piękno i nietypowość wsi, czym zachwycali się internauci z całego globu. Zielono-złote pasy pól, gdzieniegdzie domki z kolorowymi dachami, a wszystko to wzdłuż jednej prostej linii – taki obraz zaintrygował ludzi nie tylko w Polsce, ale także za granicą i sprawił, że Sułoszowa zyskała miano "małej Toskanii".

6000 people live in soluszowa, polandon one single street pic.twitter.com/XfaslyeAds— ian bremmer (@ianbremmer) April 2, 2023

Sułoszowa - co ciekawego robić na miejscu?

Sułoszowa to nie tylko układ budynków i pól – to także świetna baza do odkrywania okolicznych atrakcji:

Południowa część wsi (Pieskowa Skała) wchodzi w skład Ojcowskiego Parku Narodowego.

W okolicy znajduje się Maczuga Herkulesa - niezbyt wysoka, ale bardzo charakterystyczna formacja skalna, symbol krajobrazu jurajskiego.

Przez Sułoszową przebiega Szlak Orlich Gniazd – ciąg warowni i zamków rozciągający się w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Jeśli szukasz więc miejsca, które łączy prostotę, piękno krajobrazu i nutę niespodzianki - Sułoszowa może cię oczarować.