Polskie horrory z czasów PRL-u przyciągały miliony widzów. Jak dobrze pamiętasz dawne kino grozy?

Polskie kino grozy a światowe hity i literatura

Narodziny rodzimego kina grozy stanowiły bezpośrednią reakcję na światowy rozkwit produkcji gatunkowych. Kiedy zachodnia publiczność z zapartym tchem oglądała „Noc żywych trupów” George’a A. Romero oraz „Dziecko Rosemary” wyreżyserowane przez Romana Polańskiego, polscy filmowcy sięgnęli najpierw po literacką klasykę. Zrealizowano wówczas telewizyjną serię złożoną z pięciu krótkich metraży, opartych na twórczości Stefana Grabińskiego, Henryka Rzewuskiego, Józefa Korzeniowskiego oraz Ludwika Niemojowskiego.

Tamte pionierskie dzieła utorowały drogę pełnometrażowym obrazom, których realizacja przypadła na następne dziesięciolecie. Reżyserzy wypracowywali wówczas indywidualny styl, zestawiając mroczne historie z rodzimą wrażliwością oraz kontekstem historycznym, dzięki czemu produkcje te zyskały niepowtarzalny klimat.

Janusz Majewski, Andrzej Żuławski i Marek Piestrak tworzą historię

Przełomowym wydarzeniem dla rodzimego kina grozy okazało się wejście na ekrany dzieła Janusza Majewskiego pod tytułem „Lokis. Rękopis profesora Wittembacha” w 1970 roku. Ten kostiumowy obraz wyjątkowo sprawnie zespolił romantyczną aurę tajemnicy ze słowiańską demonologią. Dobre przyjęcie tej produkcji zachęciło następnych twórców do podjęcia rękawicy i sprawdzenia swoich sił w tym trudnym gatunku filmowym.

W następnych latach dorobek polskiego kina powiększył się o „Diabła” w reżyserii Andrzeja Żuławskiego, „Wilczycę” stworzoną przez Marka Piestraka oraz „Medium” autorstwa Jacka Koprowicza. Każde z tych dzieł oferowało zupełnie inne podejście do tematu, prezentując widzom polityczne metafory, mroczną ekspresję, klasyczne wątki wilkołactwa, a także seanse spirytystyczne i zjawiska parapsychiczne.

Film „Klątwa Doliny Węży” Marka Piestraka przyciągnął miliony widzów

Omawiając dawne polskie horrory, trzeba koniecznie przywołać tytuł „Klątwa Doliny Węży”. Wspólne polsko-radzieckie przedsięwzięcie wyreżyserowane przez Marka Piestraka okazało się gigantycznym zjawiskiem. Mimo że krytycy obwołali ten obraz najgorszą produkcją w dziejach naszej kinematografii, to w kinach zasiadło na nim aż 25 milionów widzów. Obecnie dzieło to posiada status kultowego i niezmiennie wywołuje gorące dyskusje wśród miłośników starych filmów.

Produkcje grozy realizowane w dobie PRL-u wyróżniały się specyficznym czarem. Z uwagi na częste braki finansowe, filmowcy musieli ratować się ogromną pomysłowością oraz budowaniem gęstego klimatu. Współcześni koneserzy kina traktują seanse tych obrazów jako niezwykłą wyprawę w przeszłość, gdy rodzimy horror dopiero kształtował swój charakter i zabiegał o zainteresowanie odbiorców przywykłych do zupełnie innych filmów.

Quiz o polskich horrorach z czasów PRL-u. Sprawdź swoją wiedzę

Wiesz, jak nazywają się najważniejsze rodzime filmy grozy z tamtej epoki? Kojarzysz nazwiska reżyserów tych głośnych obrazów oraz fabuły, które przed laty wywoływały gęsią skórkę u kinomanów? Stworzyliśmy specjalny sprawdzian złożony z 10 pytań, który pozwoli ocenić Twoją znajomość polskiego horroru z okresu PRL-u.

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