Polskie Malediwy zachwycają turkusową wodą. Luksusowy obiekt znajduje się na południu kraju

Polskie Malediwy w województwie małopolskim

Nasz kraj potrafi wprawić w zdumienie, oferując nie tylko górskie szczyty i wiekowe zabytki, ale również tereny przypominające najbardziej odległe zakątki globu. W różnych regionach można natknąć się na piaszczyste wydmy, szmaragdowe laguny czy lazurowe jeziora, które sprawiają wrażenie wyjętych prosto z tropików. Zróżnicowany krajobraz udowadnia, że w Europie Środkowej również można poczuć egzotyczny klimat. Doskonałym tego przykładem jest zjawiskowy obiekt w Małopolsce, który zyskał dumne miano rodzimych Malediwów.

Jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonował tu standardowy kamieniołom, a obecnie to jedno z najbardziej imponujących miejsc rekreacyjnych na mapie Polski. Zakrzówek, bo o nim właśnie mowa, przyciąga rzesze okolicznych mieszkańców i turystów, a jego unikalny wygląd jest regularnie zestawiany z luksusowymi, zagranicznymi kurortami.

Od wyrobiska przemysłowego do turkusowej perły

Wyjątkowy akwen ukryty jest zaledwie kilka kilometrów od ścisłego centrum Krakowa. To sztuczny zbiornik, który powstał w 1992 roku w wyniku zalania dawnego wyrobiska wapienia. Przez wiele dekad pozyskiwano stąd surowiec, z którego wznoszono historyczne budowle w stolicy Małopolski. Po ostatecznym zamknięciu kopalni, ogromną dziurę w ziemi wypełniła woda, formując zachwycające jezioro otoczone bujną roślinnością i jasnymi klifami. Jego aktualna powierzchnia wynosi około 17 hektarów, a dno w najniższym punkcie sięga aż 32 metrów głębokości.

Nowoczesne kąpielisko na Zakrzówku kosztowało miliony złotych

Prawdziwy przełom w zagospodarowaniu terenu nastąpił zupełnie niedawno. W 2023 roku oddano do użytku innowacyjne kąpielisko, którego realizacja pochłonęła blisko 60 milionów złotych. Na gości czeka tam dedykowana strefa z basenami podwieszonymi na specjalnych pomostach. Są one całkowicie odizolowane od głębokiej części zalewu, co gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo w trakcie pływania.

W ostatnich miesiącach całe otoczenie Zakrzówka diametralnie zmieniło swoje oblicze, oferując niezwykle bogatą infrastrukturę wypoczynkową. Wytyczono tam nowe ścieżki spacerowe, wybudowano profesjonalne trasy dla miłośników biegania i jazdy na rowerze, a także stworzono strefy piknikowe oraz bezpieczne sektory do wspinaczki skałkowej.

Kiedy otwarcie kąpieliska na Zakrzówku w Krakowie?

W 2026 roku kompleks wodny na krakowskim Zakrzówku będzie funkcjonował wyłącznie w trybie sezonowym, powielając schemat z ubiegłych lat. Wszystko wskazuje na to, że pierwsi entuzjaści plażowania będą mogli cieszyć się urokami „polskich Malediwów” już w czerwcu, więc rozpoczęcie wakacyjnego sezonu zbliża się wielkimi krokami.