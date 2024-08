i Autor: Super Express

Poprawa matury 2024

Poprawa matury 2024: Ile kosztuje poprawa matury i kto musi za nią zapłacić? Wyjaśniamy

Matura poprawkowa 2024 to ostatnia w tym roku szansa dla uczniów, którzy nie poradzili sobie z egzaminem dojrzałości w pierwotnym terminie. Emocje wzbudza przede wszystkim poprawka z matematyki. Dla wielu uczniów ten przedmiot to prawdziwy koszmar! Zebraliśmy wszystkie informacje, które przydadzą się maturzystom podchodzącym do poprawki. Kiedy trzeba zapłacić za egzamin poprawkowy? Podajemy szczegóły!