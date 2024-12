Potężne utrudnienia na Zakopiance. Na cztery godziny zamkną tunel

Matura próbna 2025: polski. Arkusze CKE, odpowiedzi i pytania do próbnej matury z polskiego [9.12.2024]

We wtorek, 10 grudnia od godz. 20.00 do północy przejazd tunelem na Zakopiance będzie zamknięty z powodu zaplanowanych ćwiczeń służb ratowniczych. Drogowcy wyznaczą objazd przez Mszanę Dolną – poinformował PAP rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Kacper Michna. W tunelu pod Luboniem Małym na S7 we wtorek wieczorem odbędą się cykliczne ćwiczenia służb ratowniczych. Podobne były w 2023 r.

- Ćwiczenia w tunelach na trasach wchodzących w skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T należy organizować co rok – powiedział Michna.

Zamknięty będzie przejazd całym odcinkiem tunelowym ekspresowej Zakopianki, czyli od węzła Lubień do węzła Skomielna Biała. Jadący w kierunku Nowego Targu na węźle Lubień będą musieli zjechać na drogę wojewódzką nr 968 do Mszany Dolnej i dalej drogą krajową nr 28 do węzła Skomielna Biała i trasy S7.

Kierowcy jadący w kierunku Krakowa na węźle Skomielna Biała zjadą na DK28 w kierunku Mszany Dolnej, a następnie na DW968, skąd wjadą na S7 przez węzeł Lubień. Zakończenie ćwiczeń planowane jest około północy z wtorku na środę (10/11 grudnia).