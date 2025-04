Powrót prac domowych przesądzony? "Rodzice proszą, nauczyciele krytykują"

Ten film wchodzi do kin dokładnie w rocznicę śmierci Jana Pawła II. "21.37", czyli godzina, która wstrzymała świat

Zadawanie uczniom prac domowych to pomoc czy przeszkoda w edukacji? Z jednej strony, prace domowe mają rozwijać samodyscyplinę, odpowiedzialność i umiejętność planowania. Z drugiej strony, krytycy wskazują na przeciążenie uczniów, stres i brak czasu na rozwijanie pasji. W Polsce od 1 kwietnia 2024 r. obowiązują przepisy ograniczające zadawanie prac domowych w podstawówkach. Zgodnie z nimi w klasach I-III szkół podstawowych nie zadaje się prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą. W klasach IV-VIII prace domowe nie są obowiązkowe, a zamiast oceny uczeń ma otrzymać informację, co zrobił dobrze, a co wymaga poprawy.

Resort edukacji wielokrotnie podkreślał, że zmiana jest oczekiwana m.in. przez młode osoby i ma służyć ich dobrostanowi, zapewnić więcej wolnego czasu, który mogą poświęcić na pogłębianie wiedzy, rozwijanie pasji czy sport. Zapowiedź zmian spotkała się z wieloma krytycznymi głosami, m.in. polityków opozycji.

W ciągu tego roku obserwujemy też, że zmieniło się podejście wielu rodziców, którzy na początku entuzjastycznie podchodzili do tej zmiany. Po roku coraz częściej zdarza się, że podczas zebrań z nauczycielami proszą o prace domowe - powiedziała PAP Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa ZNP.

Brak prac domowych. Związek Nauczycielstwa Polskiego ocenia ostatni rok

Po roku zmiany negatywnie ocenia ZNP. - Trzeba wrócić do dyskusji o możliwości oceniania pracy domowej - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa ZNP Magdalena Kaszulanis.

Rzeczniczka ZNP zwróciła również uwagę, że zmieniły się okoliczności. - Zapis pojawił się, gdy mieliśmy przeładowaną podstawę programową, wtedy mieliśmy przemęczonych uczniów. W tym roku mamy ją odchudzoną o 20 proc., a w przyszłym roku ma wejść duża reforma programowa do szkół. Uważamy, że także ze względu na ten kontekst, przepisy powinny się zmienić - dodała Kaszulanis.

Ministerstwo Edukacji Narodowej sprawdzi "w jaki sposób nieobowiązkowość działa"

Podsumowując miniony rok szefowa MEN zaznaczyła, że prace domowe stały się nieobowiązkowe i nie są oceniane, "natomiast prace domowe są i są zadawane". Barbara Nowacka zapowiedziała też ewaluację tego, "w jaki sposób nieobowiązkowość działa, jaki przynosi efekt edukacyjny, jak wpływa na dobrostan dzieci". Zaznaczyła, że będzie to działanie długofalowe. - Prowadzimy w tej chwili rozmowy z Instytutem Badań Edukacyjnych, nauczycielami i kuratoriami, żeby się dobrze do takiej ewaluacji przygotować - przekazała. Dopytywana w poniedziałek w radiu RMF o termin Nowacka powiedziała: "mam nadzieję, że we wrześniu będziemy gotowi".

