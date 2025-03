Powstała gra „Miejskie rozdanie”. Można się w niej poczuć jak włodarz Krakowa

Kraków. Premiera gry planszowej „Miejskie rozdanie”

We wtorek, 1 kwietnia, o godzinie 14:00 w Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej, przy ulicy Wielopole 17a, zostanie zaprezentowana gra planszowa „Miejskie rozdanie”. Projektowi przyświecają takie zagadnienia, jak: ekologia, klimat, mobilność, wykluczenia, społeczne włączanie, rozwój przestrzenny miast, a także bezpieczeństwo ruchu drogowego. Planszówkę opracowało stowarzyszenie Pospolite Ruszenie. Prace nad jej przygotowaniem trwały przez ostatni rok. Natomiast przez najbliższe miesiące będzie wykorzystywana podczas warsztatów w szkołach i na uczelniach w Polsce, w tym w Krakowie. Gra zadebiutuje również w Grecji.

Gra planszowa „Miejskie rozdanie” skupia się na problemach i potencjale współczesnych miast. Twórcy spojrzeli niej na tematach dotyczących funkcjonowania miast, a także zagrożeniach i działaniach, jakie mieszkańcy mogą podejmować wraz z włodarzami miast, aby doprowadzić do ich zminimalizowania. Gra ma inspirować do podejmowania starań prowadzących do uczynienia miast miejscami lepszymi do życia. W pracach nad planszówkę wykorzystano założenia Krajowej Polityki Miejskiej 2030.

Planszówka jest częścią projektu „Miejskie rozdanie – zagraj o swoją przyszłość”, za którego realizację odpowiada stowarzyszenie Pospolite Ruszenie w partnerstwie ze stowarzyszeniem You in Europe z Grecji w ramach programu Erasmus+.

