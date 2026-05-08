Pożar w centrum Krakowa! O krok od eksplozji. Miasto sparaliżowane

Wojciech Kulig
2026-05-08 18:20

Ogromne utrudnienia dla kierowców w Krakowie. W samym sercu miasta, w rejonie skrzyżowania Alei Słowackiego z ulicą Długą, doszło do pożaru samochodu. Ogień błyskawicznie objął cały pojazd, powodując paraliż komunikacyjny.

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych na Alejach Słowackiego w Krakowie, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Długą. To jedna z najbardziej ruchliwych części miasta, dlatego skutki pożaru były odczuwalne niemal w całej stolicy Małopolski. Płonący samochód zablokował ruch, a gęsty dym był widoczny z daleka.

Ogień objął całe auto w kilka chwil

Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną. Jak informują służby, ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, a sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Istniało realne niebezpieczeństwo, że dojdzie do eksplozji. Szczegóły akcji gaśniczej

- Na miejscu strażacy zastali rozwinięty pożar samochodu. Ogień objął bardzo szybko całe auto. Do zdarzenia doszło przy skrzyżowaniu z ulicą Długą. Działania gaśnicze w tym momencie dobiegają końca. Wiadomo jednak, że samochód doszczętnie spłonął

-  przekazał nam około godz. 18:00 st. asp. Maciej Podymkiewicz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie. 

Komunikacyjny paraliż w centrum Krakowa

Pożar w tak newralgicznym punkcie miasta musiał skończyć się komunikacyjnym koszmarem. Zablokowanie Alei Słowackiego niemal natychmiast spowodowało gigantyczne korki, które rozlały się na sąsiednie ulice. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ przejazd przez centrum stał się praktycznie niemożliwy.

Mimo dramatycznego przebiegu zdarzenia, napływają uspokajające informacje. Straż pożarna potwierdza, że na szczęście nie ma poszkodowanych.

- Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych w tym zdarzeniu

- dodaje st. asp. Maciej Podymkiewicz.

KRAKÓW
MAŁOPOLSKA
POŻAR AUTA